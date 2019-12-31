Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом. Новогоднее обращение Президента

Уходящий 2019-й медленно, но уверенно переходит в год 20-й. И всё, что было в нём: яркие незабываемые события, лучшие начинания и мечты, нереализованные планы, – найдёт своё продолжение уже буквально завтра.

В этом последовательном движении залог стабильности и процветания нашего молодого независимого государства.

Уходящий год прошёл под знаком 75-летия освобождения Беларуси – события, символизирующего жизнь и свободу нашего народа. А в наступающем – мы будем отмечать 75 лет Великой Победы, победы великого советского народа над нацизмом.

Мы ещё находимся под впечатлением от ярких спортивных побед Вторых Европейских игр, а уже завтра будем с замиранием сердца следить за выступлениями наших атлетов на олимпийских аренах в Токио.

Второй год, посвящённый малой родине, плавно перейдёт в третий, итоговый год трилогии. Сделано немало, но и много ещё предстоит совершить.

Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землёй своих предков, 2020-й станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы.

Недавно проведённые парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет ещё более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси.

Наступающий год станет юбилейным, двадцатым нового, третьего тысячелетия.

Встречая его, мы отчетливо осознаём, как стремительно бежит время: совсем недавно мы радовались, что стали свидетелями миллениума, и не заметили, что прошло уже целых 20 лет.

Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории.

В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право «людьми зваться». И 2020-й не будет исключением.

Да, это будет год тяжёлого труда и испытаний, побед и огорчений. Всё, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не даётся.

И это показал уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И они справились, не подвели.

Самое наглядное свидетельство этого – наши традиционно хлебосольные новогодние столы.

Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили своё дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства.

Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями.

И, конечно, спасибо людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле.

В уходящем году наши позиции серьёзно укрепились и на международной арене.

А завтра Беларусь возьмёт на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах.

Словом, будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов.

Того, что отличает нас от других, – гостеприимство, миролюбие, доброжелательность, отзывчивость.

Дорогие друзья!

Эти дни – уникальное время: от Рождества католического к Рождеству православному, когда мы, христиане, следуя лучшим традициям и заповедям, приглашаем на праздник духовности представителей всех конфессий.

Это время долгожданных зимних каникул и исполнения самых заветных желаний, время, которое с особым трепетом и надеждой ждут наши дети.

До Нового года остались буквально секунды. Этот миг действительно позволяет нам почувствовать себя частью одной большой семьи.

Осознать, что все мы, белорусы, являемся людьми одной судьбы. Судьбы, которую создаём своими руками, опираясь на духовные ценности своих предков, продолжая традиции своего народа, работая на благо своего Отечества.

Дорогие белорусы!

Уважаемые гости нашей страны!

Пусть 2020-й станет годом успехов и достижений, исполнения желаний и воплощения амбициозных планов во имя мира и процветания нашей страны!

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, счастье и благополучие.

С Новым годом!