Прямой эфир

Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска

19 ноября 2021 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска-1

Напомним, 18 ноября на родину вернулись больше 400 человек. Вечером самолет приземлился в аэропорте Багдада. 19 ноября Иракские дипломаты продолжают регистрировать желающих улететь и готовят временные документы для тех беженцев, у которых нет паспортов. К этой минуте воспользоваться предложением готовы более 570 человек.

Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска-4

Эвакуация беженцев проводится в рамках договоренностей, которые в рамках телефонных разговоров достигли Александр Лукашенко и Ангела Меркель. Оставшиеся на территории Беларуси беженцы, несмотря на наши усилия, возвращаться категорически отказываются.

Читайте также:  

«Можем предоставить статус беженца». Сколько мигрантов хотят улететь домой и кто решил остаться в Беларуси?

Постоянный представитель Беларуси при ООН о беженцах: «Мы условились с Генеральным секретарём, что будем поддерживать прямой контакт»

В ООН прокомментировали применение силы против беженцев на польско-белорусской границе

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тактильные трости и смартфоны, которые синтезируют речь. Какие средства реабилитации могут сегодня получить белорусы?
19 ноября 2021 07:40

Тактильные трости и смартфоны, которые синтезируют речь. Какие средства реабилитации могут сегодня получить белорусы?

Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю
19 ноября 2021 07:25

Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю

В ООН прокомментировали применение силы против беженцев на польско-белорусской границе
19 ноября 2021 07:16

В ООН прокомментировали применение силы против беженцев на польско-белорусской границе