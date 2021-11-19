Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска

Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 18 ноября на родину вернулись больше 400 человек. Вечером самолет приземлился в аэропорте Багдада. 19 ноября Иракские дипломаты продолжают регистрировать желающих улететь и готовят временные документы для тех беженцев, у которых нет паспортов. К этой минуте воспользоваться предложением готовы более 570 человек.
Эвакуация беженцев проводится в рамках договоренностей, которые в рамках телефонных разговоров достигли Александр Лукашенко и Ангела Меркель. Оставшиеся на территории Беларуси беженцы, несмотря на наши усилия, возвращаться категорически отказываются.
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