Ещё 570 беженцев решили вернуться домой. Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска

Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Минска. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 18 ноября на родину вернулись больше 400 человек. Вечером самолет приземлился в аэропорте Багдада. 19 ноября Иракские дипломаты продолжают регистрировать желающих улететь и готовят временные документы для тех беженцев, у которых нет паспортов. К этой минуте воспользоваться предложением готовы более 570 человек.