В ООН прокомментировали применение силы против беженцев на польско-белорусской границе

ООН вновь заняла непонятную позицию в отношении к ситуации на польско-белорусской границе. Там считают, что меры безопасности, предпринимаемые Варшавой, «усиливают риски, с которыми сталкиваются беженцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Так, в организации осторожно ответили на вопрос: соответствует ли международному гуманитарному праву применение польскими службами слезоточивого газа против мигрантов? Мол, Польша должна защищать границу, но соблюдая при этом права человека. А ситуация, с которой сталкиваются беженцы вдоль польско-белорусской границы, вызывает глубокую озабоченность. И все. Ни слова осуждения действий польских силовиков в отношении мирных людей, среди которых женщины и дети. Напомним, что ранее в ООН заявили, что не видели документального подтверждения применения водометов польскими силовиками.

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