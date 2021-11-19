Постоянный представитель Беларуси при ООН о беженцах: «Мы условились с Генеральным секретарём, что будем поддерживать прямой контакт»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев. Об этом было заявлено на состоявшейся встрече в Нью-Йорке с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Господин Гутерриш согласился в разговоре с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной тех потоков мигрантов, которые следуют транзитом через Беларусь в европейские государства. Подчеркнул, что прекрасно знает ситуацию, при которой мигранты, направляющиеся в Западную Европу, категорически не рассматривают транзитные страны в качестве цели своего путешествия, разумеется, не желая останавливаться в данном конкретном случае в Беларуси, ни даже в Польше, ни тем более в Литве. Их единственной целью является достижение каким-то образом Германии. И он с этой ситуацией лично неоднократно сталкивался на своем предыдущем посту. Антониу Гутерриш также поделился информацией о том, что у него ранее, за несколько дней до нашего с ним разговора, состоялся телефонный разговор с руководством ЕС. По словам Генерального секретаря, он задал прямой вопрос: через какую страну возможна доставка гуманитарной помощи ООН мигрантам? И ответ был абсолютно четким и лаконичным, звучал он так: через Беларусь возможно, через Польшу не разрешаем. Мы условились с Генеральным секретарем о том, что будем поддерживать прямой контакт. С ним лично, с секретариатом, с пресс-службой ООН, чтобы дополнительно передавать ту информацию, которая складывается вокруг ситуации известной, поскольку обе стороны беседы прекрасно понимают, что ситуация меняется чрезвычайно динамично, происходят постоянно новые события. Мы договорились о том, что мы будем делиться нашим видением, нашим пониманием ситуации. Будем делиться этой информацией с Генеральным секретарем ООН и со всеми структурами ООН.

Тема беженцев в постоянном фокусе зрения Министерства иностранных дел Беларуси, в том числе и Женевской дипломатической площадки. Сейчас ведется круглосуточное взаимодействие в рамках политических органов Международной организации по миграции и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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