Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю

Как раз в эти минуты его могут наблюдать жители Дальнего Востока, Азии, Австралии, Аляски, США и Гавайских островов. Астрологическое явление будет длиться 3 часа 8 минут и 23 секунды. И это рекорд за последние пять веков. Почти вся Луна зайдет в тень Земли, и закончится игра небесных тел к 13:30.