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Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю

19 ноября 2021 07:25
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Впервые за 580 лет: самое мощное лунное затмение накрыло Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 580 лет. Мощное лунное затмение накрыло Землю-1

Как раз в эти минуты его могут наблюдать жители Дальнего Востока, Азии, Австралии, Аляски, США и Гавайских островов. Астрологическое явление будет длиться 3 часа 8 минут и 23 секунды. И это рекорд за последние пять веков. Почти вся Луна зайдет в тень Земли, и закончится игра небесных тел к 13:30.

# Космос # общество # Фотофакт

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