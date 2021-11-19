Тактильные трости и смартфоны, которые синтезируют речь. Какие средства реабилитации могут сегодня получить белорусы?

В территориальных центрах социального обслуживания населения работа кипит с самого утра. Каждый день сотрудники организаций трудятся не покладая рук, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями максимально комфортной и безбарьерной. К слову, силы отданы не зря – только за 2021 год уже около 1 300 минчан получили свои средства реабилитации.

Екатерина Бесараб, заведующая отделением социальной поддержки населения ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Минска»:

Особой популярностью пользуются поручни. Это вещь, которая необходима для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Очень востребованы сидения для ванны, которые исполняются в пластике и дереве. У инвалидов II группы – ступеньки, которые также исполняются в двух вариациях. Есть одноступенчатые и двухступенчатые.

Сегодня перечень жизненно необходимых гаджетов насчитывает более 70 устройств. Среди них есть и настоящие звезды техномира. Люди с нарушениями зрения могут получить смартфоны, которые синтезируют речь, и, когда нужно, превращаются в навигатор. Также выдают диктофоны, плееры, тонометры, тактильные трости и даже глюкометры с функцией речевого сопровождения. Обзавестись одним из устройств несложно – для этого достаточно получить индивидуальную программу реабилитации в медико-реабилитационной экспертной комиссии, а уже после обратиться в центр социального обслуживания.

Екатерина Бесараб:

Они приходят с этим документом к нам, предоставляют паспорт, обязательно должна быть регистрация Первомайского района. Пишут заявление. Средства реабилитации получают у нас. Если позиция бесплатная, мы выдаем сразу. Отлаженный механизм выдачи средств реабилитации работает как часы. Профессионализм и индивидуальный подход к каждому делают свое дело.

Ольга Анцепарович:

Вот ты пришел, и даже если в наличие нет средства, то в течение буквально недели тебе его обеспечивают. Они даже могут предоставить услуги такси, чтобы тебе отвезли это домой. Это очень удобно. Я очень благодарна этой службе. Ежегодно в территориальных центрах социального обслуживания столицы получают уникальные устройства и дети. Для малышей гаджеты делают на заказ, по индивидуальным параметрам ребенка. Выдают их бесплатно или на условиях частичной оплаты.