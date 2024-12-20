Ермошина: первое ВНС укрепило в Беларуси основы президентской республики

Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук девяностых? Смотрите в девятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
Белорусская талака – это не только про совместную уборку урожая или строительство дома. Это еще про коллективное принятие важных для нас решений. И примеры такой политической талаки в белорусской истории тоже есть. В историю современную вернуть эту на самом деле древнюю традицию пытаются в 1996 году. Минский Дворец спорта – единственное на тот момент здание в столице молодого и суверенного государства, которое может вместить под одной крышей несколько тысяч человек. И то, что они вместе решат в те октябрьские дни, во многом определит всю дальнейшую белорусскую историю.
Лидия Ермошина, государственный деятель:
1996 год, я хочу напомнить, это был очень сложный период. Там было конституционное противостояние. Парламент, ветвь власти, противостояла главе государства. В это была в определенном плане замешана исполнительная власть, потому что она колебалась. Не была еще создана такая крепкая вертикаль, Совет Министров и так далее. ВНС собрал людей не последних с нашей страны. Туда приехали и председатели сельских советов и исполкомов, и депутаты, и руководители общественных объединений. Все те, кто хотел поддержать Президента. И они реально поддержали и реально помогли состояться конституционному референдуму 1996 года, который положил конец этому противостоянию и укрепил у нас основы президентской республики, по-настоящему президентской.