Ермошина: первое ВНС укрепило в Беларуси основы президентской республики

Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук девяностых? Смотрите в девятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

Белорусская талака – это не только про совместную уборку урожая или строительство дома. Это еще про коллективное принятие важных для нас решений. И примеры такой политической талаки в белорусской истории тоже есть. В историю современную вернуть эту на самом деле древнюю традицию пытаются в 1996 году. Минский Дворец спорта – единственное на тот момент здание в столице молодого и суверенного государства, которое может вместить под одной крышей несколько тысяч человек. И то, что они вместе решат в те октябрьские дни, во многом определит всю дальнейшую белорусскую историю.