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Директор Национальной школы красоты поделилась мнением о реалити-шоу «Есть девчонка одна»

20 декабря 2024 14:33
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Прогресс роли женщины в современном обществе отражает стремление всего человечества к более справедливому и гармоничному будущему. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов. 

Директор Национальной школы красоты поделилась мнением о реалити-шоу «Есть девчонка одна»-2

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Пару недель назад на РТР-Беларусь прошел финал женского реалити-шоу «Есть девчонка одна». За победу сражались девушки, самые обычные «девчата с нашего двора». Но вот ведь в чем дело? Посмотришь на каждую, а она настоящая, искренняя. Я рада, что мы пришли к этому и выбираем содержание, а не обертку и не косметолога или пластического хирурга.

Директор Национальной школы красоты поделилась мнением о реалити-шоу «Есть девчонка одна»-4

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я с вами абсолютно согласна, очень люблю это шоу. Мне нравится, что у нас в стране мы придерживаемся такой тенденции, что очень важно, какой человек внутренний, какой настрой у человека, какими качествами он обладает. Ну и важно тоже, нельзя не отметить, какие все красивые, прекрасные, ухоженные девчата, на которых мы с удовольствием смотрели в этом шоу. Поэтому у нас в стране тенденция сейчас, с нашей действующей властью и с нашими людьми будет такая – на естественную, природную красоту.

# Божена Еремич # Наталья Надольская # Телевидение

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