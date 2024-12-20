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В Марьиной Горке прошёл благотворительный проект «Все краски жизни для тебя»

20 декабря 2024 14:26
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Изобилие талантов, творчество отзывчивых сердец и важные дела на пользу общего дела. Предновогодними чудесами для «Наших детей» полнится сокровищница Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Марьиной Горке прошёл благотворительный проект «Все краски жизни для тебя»-2

На сцене Марьиной Горки засияли огни доброго проекта «Все краски жизни для тебя». Благотворительная миссия – исполнить главную мечту многодетной семьи Шахлевич – приблизить поездку в Китай на лечение родных братьев Тимура и Матвея. У малышей с рождения сложные диагнозы и множественные нарушения, которые не позволяют мальчикам развиваться. Помочь ребятам на пути к реабилитации отозвались сотни людей.

В Марьиной Горке прошёл благотворительный проект «Все краски жизни для тебя»-4

Ольга Шахлевич, жительница Пуховичского района:
Конечно, мы благодарны каждому, кто помогает, кто как-то поддерживает материально и физически. Много кто подключился. Первый сбор, когда мы вели, тоже очень много организаций со всех областей. Кто сколько мог, тот и переводил.

В Марьиной Горке прошёл благотворительный проект «Все краски жизни для тебя»-6

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Наш брендовый проект Белорусского республиканского союза молодежи. Он действует с 2009 года и родоначальником как раз стала Минская область. Объявили благотворительный сбор в поддержку на лечение, на реабилитацию в Китае. Откликнулась вся область. Как правило, общие сложности людей объединяют. А наши белорусы едины во всем.

Проект «Все краски жизни для тебя» с летописью в 15 лет. Формат благотворительного концерта помогает приблизить или исполнить мечту семьям, которые нуждаются в особой опеке. По инициативе союза молодежи фестиваль добра проходит в разных городах и областях страны.

# БРСМ # Благотворительность

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