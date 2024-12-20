В Марьиной Горке прошёл благотворительный проект «Все краски жизни для тебя»

Изобилие талантов, творчество отзывчивых сердец и важные дела на пользу общего дела. Предновогодними чудесами для «Наших детей» полнится сокровищница Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На сцене Марьиной Горки засияли огни доброго проекта «Все краски жизни для тебя». Благотворительная миссия – исполнить главную мечту многодетной семьи Шахлевич – приблизить поездку в Китай на лечение родных братьев Тимура и Матвея. У малышей с рождения сложные диагнозы и множественные нарушения, которые не позволяют мальчикам развиваться. Помочь ребятам на пути к реабилитации отозвались сотни людей.

Ольга Шахлевич, жительница Пуховичского района: Конечно, мы благодарны каждому, кто помогает, кто как-то поддерживает материально и физически. Много кто подключился. Первый сбор, когда мы вели, тоже очень много организаций со всех областей. Кто сколько мог, тот и переводил.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Наш брендовый проект Белорусского республиканского союза молодежи. Он действует с 2009 года и родоначальником как раз стала Минская область. Объявили благотворительный сбор в поддержку на лечение, на реабилитацию в Китае. Откликнулась вся область. Как правило, общие сложности людей объединяют. А наши белорусы едины во всем.

Проект «Все краски жизни для тебя» с летописью в 15 лет. Формат благотворительного концерта помогает приблизить или исполнить мечту семьям, которые нуждаются в особой опеке. По инициативе союза молодежи фестиваль добра проходит в разных городах и областях страны.