Символ страны или политический инструмент? Божена Еремич о международных конкурсах красоты

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Не пускают наших девушек на международные конкурсы. Можно сказать, смешали политику и красоту. А может быть, нам, наоборот, повезло и белоруски не попали под уравниловку модных веяний, а культивируют, пестуют свою собственную красоту, уникальную, неподдельную. Ваше мнение, профессионала.

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я хочу отметить, что нас пускают на международные конкурсы красоты. Мы ездим. Недавно наша «Мисс Беларусь» принимала участие в конкурсе «Мисс Европа Континенталь», стала первой вице-мисс. Потом прошла в международный конкурс, один из самых престижных и крупных, «Мисс Вселенная». Там она успешно выступила на финале. Есть конкурсы, политизированные очень серьезно. Один из таких – «Мисс Мира», который конкретно эту причину и называет. Остальные конкурсы красоты, с кем у нас есть и налажены связи, и контакты, все готовы принимать Беларусь и Россию, и уже на самом деле мы чувствуем отхождение от политики и стараемся не смешивать.

Мы первую и основную цель, когда едем на международные конкурсы красоты, ставим – показать нашу страну через девушку. Это повышает имидж государства. Мы через нашу естественную, красивую девушку белорусскую (яркую, харизматичную) демонстрируем, какие у нас девушки в стране, какие люди в стране. Она показывает наш флаг, государственные символы. Это имидж государства в первую очередь. И мы не отказываемся от участия в международных конкурсах. Мы там показываем, какая у нас политика и какие у нас ценности в стране.