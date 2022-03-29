«Энергетика славянского народа». Почему народной музыки мало в интернете и как вернуть популярность фольклору?

Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Полина, разумеется, где-то за столом народная музыка очень даже приемлема. А на более высоком уровне она востребована до сих пор?

Полина Базылева, художественный руководитель группы «Чараўніцы», преподаватель кафедры народно-песенного творчества и фольклора БГУКИ, магистр искусствоведения:

Что сказать про народную музыку? Это душа. Меломания – это тоже состояние души. Вы знаете, как бы ни развивалась наша музыка, в какое бы русло ни пошла, какую бы музыку ни стало слушать наше поколение и как бы молодежь ни говорила, что народные песни не для нас, это не наше, уже какие-то архаизмы, но когда эти люди попадают на концерты народной музыки, приезжают куда-то на периферию или к бабушкам, и начинается исполнение народных песен – вы просто не представляете, как одухотворяются взгляды молодых людей. Это же наш генетический код. Грубо сказать, пальцем генетику не задавишь. Это внутри нас. Нельзя сказать и отнести, что народное – это только застольная песня. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Полина, о доступности музыки. Мы открываем интернет, и на нас оттуда выливается популярная, современная музыка, но не народная и не фольклорная. Почему мы не осваиваем эти площадки, можем только тет-а-тет увидеться со зрителем на каких-то живых концертах? Как приобщить больше людей, чтобы они полюбили именно фольклор?

Полина Базылева:

Конечно, я с вами соглашусь. Здесь есть даже не легкий декаданс, а действительно есть проблема по поводу популяризации народной песни. Мы, представители этого жанра, должны, естественно, этим заниматься вплотную, привлекать медиаресурсы. Дело в том, что народная песня – чаще это акапельное исполнение без сопровождения музыкального или, как раньше было, – под баян. Естественно, тягаться с ультрасовременными электронными звуками – народной музыке это просто не надо, понимаете? Современная музыка больше заточена на какой-то хайп, ежесекундное – урвать что-то. Народная музыка – это глубинная музыка, душа. Поэтому это генетический код, который в нужный момент срабатывает. Тут, мне кажется, даже сравнивать эти жанры, направления нельзя. Потому что это наша основа, наша душа, наши предки. На чем это все и основывается. Наталья Надольская:

Я вспоминаю наши уроки музыки в школе. Первый, кто оказывает на нас воздействие – это учитель музыки. То же хоровое пение, народные ансамбли, кружки по интересам. Анастасия, вы как пришли к народной музыке?

Анастасия Булатовская, исполнительница народных песен, стипендиат фонда Президента Республики Беларусь, преподаватель по вокалу:

Позвольте добавить. Немногие сейчас в наше время знают, что все направления в вокале зарождались из народной песни – от наших бабушек, из деревень. То же академическое пение, эстрадное пение – все зарождалось из народной песни. Как правильно Полина сказала, это душа, дух, особая энергия. У нас было 40-летие со дня основания кафедры народно-песенного творчества в филармонии. Это такие эмоции, которые ты не можешь передать словами. Это всегда определенный дух, энергетика славянского народа, которая должна передаваться, жить из поколения в поколение. Конечно, от нас, молодого поколения, зависит, насколько вкусно мы будем преподносить эту музыку. Можно где-то делать какие-либо эксперименты, сочетать ее, если это уместно на каких-то концертах, с электронной музыкой. Но все равно стараться сохранять фольклорное исполнение и акапельное, потому что это должно жить. Полина Базылева:

Я дополню. Анастасия сказала по поводу концерта, который прошел в филармонии у нас. Я хочу вам сказать, что там было 670 исполнителей. Концерт длился три часа, приехали коллективы со всей республики. Это были музыкальные колледжи, колледжи искусств, самодеятельные и профессиональные коллективы. На самом деле в этом направлении очень хорошо выпускники кафедры как раз таки и работают. Вы не представляете, какие одухотворенные были детки, подростки и взрослые люди. Именно вот этот славянский дух народной песни.