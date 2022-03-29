«Энергетика славянского народа». Почему народной музыки мало в интернете и как вернуть популярность фольклору?
Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Полина, разумеется, где-то за столом народная музыка очень даже приемлема. А на более высоком уровне она востребована до сих пор?
Полина Базылева, художественный руководитель группы «Чараўніцы», преподаватель кафедры народно-песенного творчества и фольклора БГУКИ, магистр искусствоведения:
Что сказать про народную музыку? Это душа. Меломания – это тоже состояние души. Вы знаете, как бы ни развивалась наша музыка, в какое бы русло ни пошла, какую бы музыку ни стало слушать наше поколение и как бы молодежь ни говорила, что народные песни не для нас, это не наше, уже какие-то архаизмы, но когда эти люди попадают на концерты народной музыки, приезжают куда-то на периферию или к бабушкам, и начинается исполнение народных песен – вы просто не представляете, как одухотворяются взгляды молодых людей. Это же наш генетический код. Грубо сказать, пальцем генетику не задавишь. Это внутри нас. Нельзя сказать и отнести, что народное – это только застольная песня.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Полина, о доступности музыки. Мы открываем интернет, и на нас оттуда выливается популярная, современная музыка, но не народная и не фольклорная. Почему мы не осваиваем эти площадки, можем только тет-а-тет увидеться со зрителем на каких-то живых концертах? Как приобщить больше людей, чтобы они полюбили именно фольклор?
Полина Базылева:
Конечно, я с вами соглашусь. Здесь есть даже не легкий декаданс, а действительно есть проблема по поводу популяризации народной песни. Мы, представители этого жанра, должны, естественно, этим заниматься вплотную, привлекать медиаресурсы.
Дело в том, что народная песня – чаще это акапельное исполнение без сопровождения музыкального или, как раньше было, – под баян. Естественно, тягаться с ультрасовременными электронными звуками – народной музыке это просто не надо, понимаете? Современная музыка больше заточена на какой-то хайп, ежесекундное – урвать что-то. Народная музыка – это глубинная музыка, душа. Поэтому это генетический код, который в нужный момент срабатывает. Тут, мне кажется, даже сравнивать эти жанры, направления нельзя. Потому что это наша основа, наша душа, наши предки. На чем это все и основывается.
Наталья Надольская:
Я вспоминаю наши уроки музыки в школе. Первый, кто оказывает на нас воздействие – это учитель музыки. То же хоровое пение, народные ансамбли, кружки по интересам. Анастасия, вы как пришли к народной музыке?
Анастасия Булатовская, исполнительница народных песен, стипендиат фонда Президента Республики Беларусь, преподаватель по вокалу:
Позвольте добавить. Немногие сейчас в наше время знают, что все направления в вокале зарождались из народной песни – от наших бабушек, из деревень. То же академическое пение, эстрадное пение – все зарождалось из народной песни. Как правильно Полина сказала, это душа, дух, особая энергия. У нас было 40-летие со дня основания кафедры народно-песенного творчества в филармонии. Это такие эмоции, которые ты не можешь передать словами. Это всегда определенный дух, энергетика славянского народа, которая должна передаваться, жить из поколения в поколение. Конечно, от нас, молодого поколения, зависит, насколько вкусно мы будем преподносить эту музыку. Можно где-то делать какие-либо эксперименты, сочетать ее, если это уместно на каких-то концертах, с электронной музыкой. Но все равно стараться сохранять фольклорное исполнение и акапельное, потому что это должно жить.
Полина Базылева:
Я дополню. Анастасия сказала по поводу концерта, который прошел в филармонии у нас. Я хочу вам сказать, что там было 670 исполнителей. Концерт длился три часа, приехали коллективы со всей республики. Это были музыкальные колледжи, колледжи искусств, самодеятельные и профессиональные коллективы. На самом деле в этом направлении очень хорошо выпускники кафедры как раз таки и работают. Вы не представляете, какие одухотворенные были детки, подростки и взрослые люди. Именно вот этот славянский дух народной песни.
Илья Назаров, певец, актер, модель:
Интересно, сколько касса у таких концертов. Приезжает 700 человек. Это на сцене. А в зрительном зале сколько людей на таких концертах?
Полина Базылева:
Целый зал филармонический был.
Анастасия Булатовская:
700, весь зал был заполнен. Хотя казалось бы, это концерт народной музыки несупервостребованной.
Наталья Надольская:
Где брать материал для народных песен?
Анастасия Булатовская:
Это сложный, интересный вопрос. Все зависит от того, какую песню ты хочешь слышать в своем исполнении. В каком жанре, то есть это патриотическое произведение или любовно-лирическое.
Алеся Лакина:
Анастасия, конкретно для себя, какую вы главную, основную задачу, кроме пения, ставите перед собой? Может быть, вернуть белорусам их народное творчество, показать красоту языка?
Анастасия Булатовская:
Моя цель – чтобы народную культуру уважали и считали очень глубоким, духовным и важным искусством, которое является основоположником всего направления вокального. Чтобы молодежь не считала это чем-то колхозным и устаревшим, а действительно высоким, уважаемым творчеством.
Мария Авижич, писатель, актриса, модель:
Для того, чтобы принимать наследство – это, как в дар наивысшая ценность, которая нам передается из поколения и другим поколениям. Я, например, не против разных течений культуры. Они должны быть. Это же мир, мы развиваемся через музыку, стихи, творчество – это все нормально. Что-то проходит, что-то остается.
Илья Назаров:
Кстати, я замечаю последнее время, что появляется среди молодежи много треков – переписанные давно когда-то выпущенные песни, 50 лет назад.
Анастасия Булатовская:
Каверы перепевают?
Илья Назаров:
Просто добавляется современный мотивчик, современные биты – и эта песня действительно идет в народ, очень много прослушиваний. Может, таким образом популяризировать?
Мария Авижич:
А знаете почему? Потому что раньше стихи и тексты создавались не тяп-ляп, на скорую руку.
Илья Назаров:
А сейчас тоже не создаются так. Думаете, сейчас легко написать?
Мария Авижич:
Я не говорю обо всех. Есть отдельные, конечно, песни.
Читайте также:
«Я люблю ритм, какой-то драйв». Мама двоих детей рассказала, почему пошла учиться играть на барабанах
Собака начинает подвывать, кошка – подмяукивать, а попугай – пританцовывать. Вот как музыка может воздействовать на организм
«Поют на импортном языке, я вообще ничего не понимаю». Насколько опера доступна широкой публике?