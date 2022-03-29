«Поют на импортном языке, я вообще ничего не понимаю». Насколько опера доступна широкой публике?

Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Татьяна, что сегодня предпочитает белорусский зритель? Какой постановки опера – все-таки классику или требует современного прочтения?

Татьяна Третьяк, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Беларуси:

Я бы сказала, что наш белорусский зритель, который ходит в оперный театр наш, предпочитает именно просто интересный спектакль. Музыкальные предпочтения совершенно разные. У нас есть музыка довольно-таки популярная, которую знают все. Это «Травиата» и «Кармен» – визитная карточка нашего театра. Конечно, балеты. Сейчас у нас впереди премьера – балет «Спящая красавица». Это то, что пользуется популярностью всегда, у всех поколений, у детей и взрослых. Но есть и музыка более сложная. Например, «Конек-Горбунок» балет. Это балет, который написан на музыку Родиона Щедрина. Довольно непростая музыка. Но это яркий спектакль, который интересен и детям, и взрослым. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Знаете, что я заметила? Я когда была последний раз в Большом театре, заметила, что есть бегущая строка внизу сцены электронная, где расшифровывается полностью текст партии.

Татьяна Третьяк:

На самом деле это тот прием, который используется сейчас везде, во всем мире. Потому что, не секрет, и у нас тоже очень часто бывают иностранные гости. Все, кто не владеет, предположим, русским или белорусским языком. Естественно, идет перевод на тот язык, который понятен большинству публики. Например, у нас оперы иностранные идут на языке оригинала. Естественно, идет перевод. Наталья Надольская:

Всегда ли зрителю нужно слышать? Мне кажется, когда идет оперное исполнение, там даже не всегда можно уловить именно слова. Татьяна Третьяк:

Иногда даже на русском можно не понять, что поют. Наталья Надольская:

Да. Татьяна Третьяк:

Это уже специфика оперного жанра. Конечно, если, например, зритель хочет понять, что происходит на сцене – лучше, чтобы шел текст. Мне кажется, что опера – это то искусство, особенно человеческий голос или хоровые сцены, например, так же воздействуют на слушателя, зрителя, как и сольный голос – это то, что проникает прямо в сердце. Иногда даже слов не надо, как в инструментальной музыке.