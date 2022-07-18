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Законопроект о гражданском обществе. Что он из себя представляет и когда будет рассматриваться?

18 июля 2022 18:39
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Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Алена Сырова, СТВ:  
В общественных организациях собираются неравнодушные граждане, то самое ядро гражданского общества. Над законопроектом сейчас работают, насколько я знаю, наши депутаты. Там уже есть моменты, которые можно озвучить?  

Законопроект о гражданском обществе. Что он из себя представляет и когда будет рассматриваться?-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания:  
Закон о гражданском обществе – это запрос был очень серьезный, мы приняли Конституцию, понимали, что это первоочередной закон, над этим законом нужно серьезно работать. Он практически готов. Я надеюсь, что если все пойдет по плану, то мы осенью его будем рассматривать в первом чтении. Но самое главное. Гражданское общество – это мы с вами, это все граждане Республики Беларусь. Мы четко понимаем, что это гражданское общество должно быть здоровым. И важно, просто красной нитью будет проходить то, что гражданскому обществу будет предаваться статус правовой. И в этот статус будут попадать те гражданские объединения, которые конструктивны, которые настроены на созидание, которые могут вести конструктивный диалог с властью, которые будут привержены нашим национальным, традиционным белорусским ценностям, которые будут выступать за сохранение суверенитета и государственности.  

Алена Сырова:  
Это будет какое-то объединение объединений?  

Марина Ленчевская:  
Нет. Гражданское общество будет состоять из тех общественных объединений, которые уже есть – БСЖ, «Патриоты Беларуси», «Белая Русь», БРСМ и так далее.  

Алена Сырова:  
А если человек не состоит ни в одном из общественных объединений?  

Марина Ленчевская:  
Общественных объединений, настроенных на конструктив, очень много. Первая мысль мне приходит – «Город без наркотиков». Есть такое общественное объединение, уже очень давно создано. Это объединение, которое занимается профилактикой наркотиков. Или «Продвижение молодежи». Это ребята, которые пытаются какие-то инициативы, творческие и не только, молодежи продвигать.  

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# Общественные объединения Беларуси # общество # Алена Сырова # Марина Ленчевская # Фотофакт

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