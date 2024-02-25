Елфимов о выборах: мы развиваем народную демократию в истинном смысле этого слова

В Беларуси в эту избирательную кампанию прочно вошло понятие электорального суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях геополитической турбулентности и активности крупных мировых игроков все чаще выборы становятся объектом вмешательства извне – их пытаются использовать для подрыва основ стабильности в государстве. Эксперты отмечают, что благодаря введению такого понятия в Концепцию национальной безопасности – единый день голосования прошел в штатном режиме.

Вадим Елфимов, политолог:

Все очень просто. Мы проводим выборы для себя, как сказал Президент, для своего народа, ни на кого не оглядываясь. В этом нет никакого экивока по той простой причине, что наши стандарты нашей демократии гораздо лучше, чем во многих и многих странах, особенно тех, кто нас пытается критиковать. Поэтому мы сегодня действительно не оглядываемся ни на кого и, если есть какие-то стандарты, то это стандарты совершенно традиционного свойства для нас. Мы развиваем народную демократию в истинном смысле этого слова.