Елфимов о выборах: мы развиваем народную демократию в истинном смысле этого слова

В Беларуси в эту избирательную кампанию прочно вошло понятие электорального суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях геополитической турбулентности и активности крупных мировых игроков все чаще выборы становятся объектом вмешательства извне – их пытаются использовать для подрыва основ стабильности в государстве. Эксперты отмечают, что благодаря введению такого понятия в Концепцию национальной безопасности – единый день голосования прошел в штатном режиме.
Вадим Елфимов, политолог:
Все очень просто. Мы проводим выборы для себя, как сказал Президент, для своего народа, ни на кого не оглядываясь. В этом нет никакого экивока по той простой причине, что наши стандарты нашей демократии гораздо лучше, чем во многих и многих странах, особенно тех, кто нас пытается критиковать. Поэтому мы сегодня действительно не оглядываемся ни на кого и, если есть какие-то стандарты, то это стандарты совершенно традиционного свойства для нас. Мы развиваем народную демократию в истинном смысле этого слова.
Алексей Талай, общественный деятель:
Отрадно, что мы имеем возможность и мужество сказать свое слово, в том числе тем инсинуациям, провокациям извне. Когда пытаются на нас давить, пытаются навязать нам свою волю и лишить возможности действовать, исходя из наших национальных интересов. Суверенно и в компоненту здравому смыслу. И укрепление нашей Родины по всем фронтам.
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