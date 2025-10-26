Лукашенко: современные автомагистрали являются одной из визитных карточек страны

Сегодня, 26 октября, в Беларуси – День автомобилиста и дорожника. Это праздник для всех, кто причастен к артериям нашей страны, кто видит в них живой организм, не прекращающий свое движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этой системой, как и за хорошими дорогами стоит труд тысяч людей: от водителей, день и ночь меряющих километры магистралей, до инженеров и ученых, в лабораториях создающих материалы будущего. Они строят дорожные покрытия, перевозят пассажиров и грузы, создают новые логистические цепочки. В нашей стране реализуется и большая госпрограмма «Дороги Беларуси». Объемы финансирования увеличиваются. В 2025 году отремонтировано около 18 тысяч километров магистралей и более 400 мостов. Всех причастных к празднику поздравил Президент.