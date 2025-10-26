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Лукашенко: современные автомагистрали являются одной из визитных карточек страны

26 октября 2025 07:37
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Сегодня, 26 октября, в Беларуси – День автомобилиста и дорожника. Это праздник для всех, кто причастен к артериям нашей страны, кто видит в них живой организм, не прекращающий свое движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: современные автомагистрали являются одной из визитных карточек страны-2

За этой системой, как и за хорошими дорогами стоит труд тысяч людей: от водителей, день и ночь меряющих километры магистралей, до инженеров и ученых, в лабораториях создающих материалы будущего. Они строят дорожные покрытия, перевозят пассажиров и грузы, создают новые логистические цепочки. В нашей стране реализуется и большая госпрограмма «Дороги Беларуси». Объемы финансирования увеличиваются. В 2025 году отремонтировано около 18 тысяч километров магистралей и более 400 мостов. Всех причастных к празднику поздравил Президент. 

Лукашенко: современные автомагистрали являются одной из визитных карточек страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Белорусы привыкли ездить с комфортом и гордятся тем фактом, что современные автомагистрали с качественной инфраструктурой являются одной из визитных карточек нашей страны. Минск связан почти со всеми областными центрами быстрыми, надежными трассами, работа по их улучшению продолжается практически без выходных и праздников. Ремонтируются мосты, путепроводы, проектируются удобные транспортные развязки, подземные пешеходные переходы. Развиваются организации по перевозке грузов и пассажиров, станции техобслуживания.

# Александр Лукашенко # Дороги

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