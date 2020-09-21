«Сделали акцент на развитие Минска». В Национальной библиотеке рассказали о книгах, которые показывают город после войны

Новости Беларуси. Совершить небольшое путешествие во времени и пространстве можно сегодня в «алмазе знаний». Сразу две выставки открылись в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Понравившуюся книгу можно заказать через абонемент и прикоснуться к истории и мировому культурному наследию собственными руками. Мы полистали экземпляры, представляющие наибольший интерес.

Светлана Зайко, главный библиотекарь отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Книжная выставка «Минская мозаика» посвящена Дню города. Представлено около 50 изданий. Это научно-популярные издания, фотоальбомы, буклеты, туристические путеводители, а также открытки Минска 1950-х годов.

Того самого, который создавал известный белорусский архитектор, чьим именем назвали некогда элитный район – Осмоловку. Свои книги, выпущенные в середине прошлого века, Михаил Осмоловский щедро иллюстрировал редкими фото. Впрочем, как и современные авторы. Светлана Зайко:

Поскольку мы празднуем 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, мы решили сделать акцент на развитие Минска в послевоенное время и подбирали литературу на эту тему. Одно из интересных изданий нашей выставки – серия книг под общим названием «Минск» Виталия Кириченко. Книга основана на архивных документах и редких фотографиях, богато иллюстрирована, рассказывает, как развивался и довольно быстро преобразился город в послевоенное время.

Вот столица в руинах. К слову, Минск стал третьим городом после Варшавы и Берлина, который был практически стерт с земли. Ввиду многочисленных разрушений архитекторы приняли решение отказаться от восстановления и построить на месте прежнего новый Минск. На этих фото видно, что начинается большая стройка. Особый интерес представляет центральная артерия города. Одна из самых маленьких книг в мире: работники Национальной библиотеки Беларуси рассказали об уникальных экземплярах Светлана Зайко:

В разделе «Минск. Главная улица» представлена книга Леонида Маракова «Главная улица Минска». Это двухтомное издание писателя-энциклопедиста, исследователя этой тематики, он богато иллюстрировал свои издания редкими архивными документами, планами города и фотографиями. Книга рассказывает, как преображался наш проспект после войны с подробнейшими описаниями всех зданий, которые были построены в послевоенное время. И даже есть сведения о людях, которые жили в этих домах, которые ходили в магазины, посещали театры. Очень много редкой и интересной информации.

Так Минск незнакомый может стать ближе, как и библиотеки мира, о которых можно прочитать в уникальных изданиях, полученных в дар или по обмену. Эту экспозицию можно увидеть в другом крыле самого крупного книгохранилища страны.