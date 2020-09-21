«Держать в руках бумажную книгу – ни с чем не сравнимое удовольствие». Постоянные читатели объяснили, зачем приходят в библиотеку

Новости Беларуси. Необычной выставкой, посвященной главному профессиональному празднику белорусских библиотекарей, заинтересовался постоянный читатель, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Посетители библиотек рассказали, зачем они приходят сюда и почему выбирают именно бумажный вариант.

Валентин Матарас, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета БГУ:

Я вообще давний читатель. Еще начинал с той «Ленинки», когда был Советский Союз. Тогда было много людей, которые болели книгой. Как когда-то телефон «убил» эпистолярный жанр, помните, писали письма друг другу мужчины и женщины, это была целая культура, кстати. А сейчас интернет потихоньку убивает чтение книги. Чтение позволяет человеку интеллектуально развиваться и думать самостоятельно, не просто получать чужие мысли, а передумывать, есть греческое слово «метанойя» – передумывание. И вот чтение и культура книги развивает у человека творчество и воображение.

Валентин Никифорович признается: держать в руках бумажную книгу – ни с чем не сравнимое удовольствие. Правда, людей с энциклопедическими знаниями, которые когда-то буквально «жили» в библиотеках, сегодня уже не встретишь. Мы проверили, так ли это.

Татьяна Сигаева, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин БГУ:

Книги очень нужны, необходимы абсолютно для разных возрастных категорий граждан. Это образование, это история, это наше будущее. Что касается того, как часто я хожу, то по-разному. Когда писала диссертацию, ходила каждый день, как на работу, в библиотеку. Сейчас реже немного, хожу по мере необходимости по работе, если нужно, то иду. Если практические ситуации возникают, то тоже иду их решать в библиотеку зачастую. «Было время, когда у нас за места в очереди стояли». В областных библиотеках Беларуси рассказали о редких изданиях и будущем книг

Андрей Гецевич, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин факультета истории, коммуникации и туризма ГГУ им. Я. Купалы:

Библиотеки сегодня – не самое распространенное место для встречи, но Национальная библиотека Беларуси является тем местом, где сконцентрированы наиболее интересные, важные и самые редкие экземпляры книг, которые в одном месте можно найти только здесь. Конечно, большое значение придается цифровизации. Это удобно, доступно. И даже здесь, работая в Национальной библиотеке Беларуси, очень удобно заказать все необходимые издания, чтобы за один день приехать и сделать ту работу, которая раньше велась на протяжении недель и месяцев. Поколение, которое я представляю, еще привыкло читать книги в бумажном формате. Те, кто сегодня использует другие виды, – аудиокниги, электронные устройства, наверное, такие форматы тоже имеют право на существование. Наверное, библиотека будущего – это, в том числе, библиотека цифровой возможности, где все материалы будут подобраны согласно вашему интересу. Помимо преподавателей, хотелось бы встретить в библиотеке и их студентов. Ведь с помощью книг можно не только почерпнуть новые знания, но и получить ценный совет, а иногда и полностью перезарядиться.