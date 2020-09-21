«Держать в руках бумажную книгу – ни с чем не сравнимое удовольствие». Постоянные читатели объяснили, зачем приходят в библиотеку
Новости Беларуси. Необычной выставкой, посвященной главному профессиональному празднику белорусских библиотекарей, заинтересовался постоянный читатель, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Посетители библиотек рассказали, зачем они приходят сюда и почему выбирают именно бумажный вариант.
Валентин Матарас, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета БГУ:
Я вообще давний читатель. Еще начинал с той «Ленинки», когда был Советский Союз. Тогда было много людей, которые болели книгой. Как когда-то телефон «убил» эпистолярный жанр, помните, писали письма друг другу мужчины и женщины, это была целая культура, кстати. А сейчас интернет потихоньку убивает чтение книги. Чтение позволяет человеку интеллектуально развиваться и думать самостоятельно, не просто получать чужие мысли, а передумывать, есть греческое слово «метанойя» – передумывание. И вот чтение и культура книги развивает у человека творчество и воображение.
Валентин Никифорович признается: держать в руках бумажную книгу – ни с чем не сравнимое удовольствие. Правда, людей с энциклопедическими знаниями, которые когда-то буквально «жили» в библиотеках, сегодня уже не встретишь. Мы проверили, так ли это.
Татьяна Сигаева, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин БГУ:
Книги очень нужны, необходимы абсолютно для разных возрастных категорий граждан. Это образование, это история, это наше будущее. Что касается того, как часто я хожу, то по-разному. Когда писала диссертацию, ходила каждый день, как на работу, в библиотеку. Сейчас реже немного, хожу по мере необходимости по работе, если нужно, то иду. Если практические ситуации возникают, то тоже иду их решать в библиотеку зачастую.
«Было время, когда у нас за места в очереди стояли». В областных библиотеках Беларуси рассказали о редких изданиях и будущем книг
Андрей Гецевич, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин факультета истории, коммуникации и туризма ГГУ им. Я. Купалы:
Библиотеки сегодня – не самое распространенное место для встречи, но Национальная библиотека Беларуси является тем местом, где сконцентрированы наиболее интересные, важные и самые редкие экземпляры книг, которые в одном месте можно найти только здесь. Конечно, большое значение придается цифровизации. Это удобно, доступно. И даже здесь, работая в Национальной библиотеке Беларуси, очень удобно заказать все необходимые издания, чтобы за один день приехать и сделать ту работу, которая раньше велась на протяжении недель и месяцев. Поколение, которое я представляю, еще привыкло читать книги в бумажном формате. Те, кто сегодня использует другие виды, – аудиокниги, электронные устройства, наверное, такие форматы тоже имеют право на существование. Наверное, библиотека будущего – это, в том числе, библиотека цифровой возможности, где все материалы будут подобраны согласно вашему интересу.
Помимо преподавателей, хотелось бы встретить в библиотеке и их студентов. Ведь с помощью книг можно не только почерпнуть новые знания, но и получить ценный совет, а иногда и полностью перезарядиться.
Валентин Матарас:
Если человек читает книгу, то напряжение 12 Ватт, если читает сложные вещи, то оно возрастает до 20. Если человек просто нажимает на кнопки, то напряжение падает ниже 12. Это значит, что они не получают напряжение, падает развитие, они атрофируются.
Поэтому учитесь, читайте, обогащайтесь, духовно растите и разжигайте свои лампочки накаливания до максимума. А в перерывах заглядывайте на познавательные выставки храма знаний.