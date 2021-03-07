«Миллион не было, но 500 роз было». Какие необычные запросы есть у покупателей цветов?

Новости Беларуси. 8 Марта у многих ассоциируется с цветами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Тюльпаны, розы, мимозы – выбор действительно огромный. В 2021 году минские предприятия заготовили 160 тысяч тюльпанов. Их, кстати, уже практические нет – спрос огромен. Зато хватает роз, их заготовили 75 тысяч. И вот мы задались вопросом: каков флористический портрет белорусского мужчины? Или какие цветы белорусские мужчины предпочитают покупать в преддверии 8 Марта?

Евгений Поболовец:

Помните, когда-то Алла Пугачева пела песню про миллион алых роз? В вашей карьере продавца-флориста были какие-то экстравагантные пожелания мужчин?

Елена Семенова, флорист:

Были. Миллион не было, но 500 роз было.

Евгений Поболовец:

Вы как-то ощущаете, меняются предпочтения мужчин при подборе такого подарка для женщины? Елена Семенова:

Меняются. Хотят интересных букетов, чтобы они были яркие, чтобы они были насыщенные.

Евгений Поболовец:

Елена, самые напряженные дни в преддверии праздника, когда приходится больше всего работать и, наверное, часы в течение рабочего дня какие? Елена Семенова:

Самые напряженные дни – это как раз когда поздравляют коллеги друг друга на предприятиях, ну и, конечно, 8 марта, когда поздравляют родных и близких. Работаем мы практически до последнего покупателя.

Евгений Поболовец:

Я правильно понимаю, что 7 марта – это пик продаж? Или 8-е? Елена Семенова:

Зависит от того, на какой день попадает 7-е. Вообще, 8-е. Если своих дорогих, любимых, родных поздравляют, то больше стараются поздравить 8-го числа.

Евгений Поболовец:

В семь утра у вас уже есть первые покупатели? Елена Семенова:

Да, они уже здесь прогуливаются, кто-то собачек выгуливает, кто-то сам выгуливается, и поэтому уже покупают цветочки.