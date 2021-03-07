«Миллион не было, но 500 роз было». Какие необычные запросы есть у покупателей цветов?

Новости Беларуси. 8 Марта у многих ассоциируется с цветами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 Марта у многих ассоциируется с цветами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Тюльпаны, розы, мимозы – выбор действительно огромный. В 2021 году минские предприятия заготовили 160 тысяч тюльпанов. Их, кстати, уже практические нет – спрос огромен. Зато хватает роз, их заготовили 75 тысяч. И вот мы задались вопросом: каков флористический портрет белорусского мужчины? Или какие цветы белорусские мужчины предпочитают покупать в преддверии 8 Марта?
Евгений Поболовец:
Помните, когда-то Алла Пугачева пела песню про миллион алых роз? В вашей карьере продавца-флориста были какие-то экстравагантные пожелания мужчин?
Елена Семенова, флорист:
Были. Миллион не было, но 500 роз было.
Евгений Поболовец:
Вы как-то ощущаете, меняются предпочтения мужчин при подборе такого подарка для женщины?
Елена Семенова:
Меняются. Хотят интересных букетов, чтобы они были яркие, чтобы они были насыщенные.
Евгений Поболовец:
Елена, самые напряженные дни в преддверии праздника, когда приходится больше всего работать и, наверное, часы в течение рабочего дня какие?
Елена Семенова:
Самые напряженные дни – это как раз когда поздравляют коллеги друг друга на предприятиях, ну и, конечно, 8 марта, когда поздравляют родных и близких. Работаем мы практически до последнего покупателя.
Евгений Поболовец:
Я правильно понимаю, что 7 марта – это пик продаж? Или 8-е?
Елена Семенова:
Зависит от того, на какой день попадает 7-е. Вообще, 8-е. Если своих дорогих, любимых, родных поздравляют, то больше стараются поздравить 8-го числа.
Евгений Поболовец:
В семь утра у вас уже есть первые покупатели?
Елена Семенова:
Да, они уже здесь прогуливаются, кто-то собачек выгуливает, кто-то сам выгуливается, и поэтому уже покупают цветочки.
Евгений Поболовец:
И уже завтра с самого утра сюда потянутся вереницы мужчин. Каждый из них захочет купить своей любимой женщине красивый букет свежих цветов. И вот сейчас обещанный в начале программы виртуальный видеопрезент. Вот этот букет красивых роз сегодня вам, дорогие, любимые наши телезрительницы. С праздником!