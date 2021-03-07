Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, когда начнется вакцинация населения. Вадим Щеглов, ведущий:

Сколько человек уже привились? Когда белорусы смогут рассчитывать на массовую вакцинацию?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Мы начали с медицинских работников. Вадим Щеглов:

Это понятно, это группа риска.

Елена Богдан:

Это святое. Знаете, не столько группа риска, сколько, наверное, слово «ресурс» обижает медицинских работников. Но, наверное, это самые главные люди в борьбе с коронавирусом. Поэтому максимально нужно их привить, чтобы было кому спасать людей и кому оказывать медицинскую помощь. Сейчас мы завершаем вакцинацию наших медицинских работников вторым компонентом. Плюс, у нас приходят вакцины партиями. Мы закупаем вакцины партиями. Мы завершим в ближайшее время вакцинацию медицинских работников. Сегодня мы прорабатываем вопрос вакцинации людей, которые работают в системе образования и в системе труда и социальной защиты. Следующей категорией будут пациенты, которые проживают в домах-интернатах, как наиболее уязвимая категория для тяжелого течения данного заболевания. Потом мы будем стартовать дальше. Надеюсь, что к концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнем уже вакцинацию населения.