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Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»

07 марта 2021 18:05
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, когда начнется вакцинация населения.

Вадим Щеглов, ведущий:
Сколько человек уже привились? Когда белорусы смогут рассчитывать на массовую вакцинацию?

Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»-1

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Мы начали с медицинских работников.

Вадим Щеглов:
Это понятно, это группа риска.

Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»-4

Елена Богдан:
Это святое. Знаете, не столько группа риска, сколько, наверное, слово «ресурс» обижает медицинских работников. Но, наверное, это самые главные люди в борьбе с коронавирусом. Поэтому максимально нужно их привить, чтобы было кому спасать людей и кому оказывать медицинскую помощь. Сейчас мы завершаем вакцинацию наших медицинских работников вторым компонентом. Плюс, у нас приходят вакцины партиями. Мы закупаем вакцины партиями. Мы завершим в ближайшее время вакцинацию медицинских работников. Сегодня мы прорабатываем вопрос вакцинации людей, которые работают в системе образования и в системе труда и социальной защиты. Следующей категорией будут пациенты, которые проживают в домах-интернатах, как наиболее уязвимая категория для тяжелого течения данного заболевания. Потом мы будем стартовать дальше. Надеюсь, что к концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнем уже вакцинацию населения.

Елена Богдан: «К концу марта у нас будет производство собственной вакцины, мы начнём вакцинацию населения»-7

Вадим Щеглов:
Это ответственное заявление Минздрава. Люди услышат. Мы действительно удовлетворим спрос населения?

Елена Богдан:
Знаете, спрос населения невозможно удовлетворить в один день. Программа вакцинации будет расписана на достаточно большой промежуток времени, потому что мы сейчас завершаем работу над информационным ресурсом, чтобы человек с компьютера, с мобильного телефона мог записаться на вакцинацию. Чтобы мы четко понимали – кто-то придет в поликлинику, а кто-то в онлайн-режиме запишется – чтобы мы понимали, сколько сегодня людей вообще желают привиться. Чтобы создать иммунную прослойку, должно быть не менее 60 % населения. Это очень много.

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# Коронавирус # общество # Вадим Щеглов # Елена Богдан # Фотофакт

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