Первый замминистра здравоохранения: «Коронавирус научил, что всё должно быть своё, и всё должно быть управляемо»

Вадим Щеглов, ведущий: С удивлением наблюдаю, как этот процесс налажен в России. Коллеги из Москвы делятся впечатлениями, публикуют посты в Facebook, прописывают каждый этап вакцинации. Надо отдать должное, насколько четко организован процесс. По минутам. Не больше пяти человек, потому что доза вакцины рассчитана на пятерых. Все приходят по времени, все организованно. Процесс идет как по часам.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

То же самое должны сделать мы.

Вадим Щеглов:

Мы должны сделать лучше. Я думаю, что у нас все будет лучше.

Елена Богдан:

По крайней мере, мы сделаем все, чтобы у нас было лучше. Знаете, в чем плюс в данном случае Российской Федерации? В том, что на территории России осталось это производство иммунобиологических лекарственных средств. К сожалению, на территории Беларуси не было производства вакцины для человека. Поэтому сейчас одна из основных задач (Министерство здравоохранения принимает в этом активное участие) – это разработка технологии собственной вакцины. Коронавирус научил нас многому. Систему здравоохранения он научил главному: все должно быть свое, все должно быть однозначно управляемо. Это от лекарственных средств, потому что то, что у нас так развита собственная фармацевтическая промышленность, мы остались зависимы всего от нескольких лекарственных средств, до тех же средств индивидуальной защиты. Это возможность перехода нашей легкой промышленности на пошив того, что наиболее актуально сейчас.