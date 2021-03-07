Училась застилать кровать, стрелять и прыгать с парашютом. Девушка прослужила два дня в армии и поделилась впечатлениями

Новости Беларуси. В белорусской армии служат более 4 000 женщин. ВоенТВ и отдел спецопераций накануне женского праздника сделали журналисткам уникальный подарок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Им предложили на два дня окунуться в армейскую жизнь и стать участницами проекта «Женский десант». Служить дамы отправились в легендарную 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Испытали на себе все: от солдатской каши до прыжка с парашютом. Испорченный маникюр, километр захватывающих эмоций и мечты о дембеле. 7 минут из армейской жизни Юлии Мычки.

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Мы пытались выбрать задания с тем расчетом, чтобы вы с ними более-менее справились, чтобы осилили, чтобы вас не травмировать, не обидеть. И чтобы, самое главное, было интересно.

Так мило и безобидно начинался наш первый день в армии. Оставив дома детей, кастрюли и инструкцию, как включать стиральную машину, мы отправились служить. Спасибо и профессии за такой уникальный шанс, и военным, которые терпели нас два дня.

Юлия Мычка, корреспондент:

Это мой звездный час. Двое мужчин у моих ног. Два слова о военной моде. Зеленый цвет здесь в тренде независимо от сезона. А вот зимние меховые шапки-ушанки уходят в прошлое. На смену им пришли вполне себе современные головные уборы.

Шапки надеть. Это другой мир. Здесь нет интернета, солдаты круглый год ходят в ботинках, по территории части перемещаются строевым шагом. От заката до рассвета все подчинено уставу и дисциплине. В первый день нас ждали два задания: знакомство с оружием и учебный прыжок с парашютом с вышки. Начали с того, что попроще.

Юлия Мычка:

Вася, помнишь, ты меня плохо снял?

Следующий этап – подготовка к прыжку. И здесь началось. Оказалось, что мой мозг плохо понимает команды. Вернее, плохо запоминает их очередность. И да, меня еще никто не обнимал так крепко как парашют.

Юлия Мычка:

На Мычке не застегивается перемычка. Что делать? Вот почему армейская дружба самая крепкая. Если ты человеку готов свою жизнь доверить, что уж там про остальное говорить.

Потом нас учили правильно висеть в воздухе и разворачивать купол. За несколько часов я прошла краткий курс парашютиста, и знания эти просто не умещались в моей голове. А когда поднялась на вышку, стало жутко страшно. Я вдруг вспомнила, что у меня двое детей и кредит. И эти мысли вытеснили все новые знания про то, как группироваться и определять направление ветра.

Юлия Мычка:

Подождите, мальчики, за что хвататься? А прыгнуть уже можно так, с руками? А если я потом так не сделаю?

Юлия Мычка:

Вася, это и кайф, и страх, и сердце болит, не могу. Прилетело еще одно задание: нужно правильно застелить кровать. Это невероятно сложно, здесь важны все моменты. Три полоски, важно даже расстояние до полотенца «на два пальца». Несмотря на чужую кровать, заснула я быстро. Но сон мой длился секунд 15, а потом я услышала это.





Рота, подъем! Построение на центральном проходе через две минуты.

Юлия Мычка:

Пока сонный Витебск досматривает свои самые сладкие сны, шесть отчаянных женщин спешат на зарядку. Наш строгий командир. Никаких поблажек.

Мне стало казаться, что слух солдата в армии ласкают только два слова: отбой и столовая. Кстати, о столовой.

Юлия Мычка:

Прошли те времена, когда солдаты рассказывали про такую кашу перловую, как клейстер. Сегодня в армии готовят профессиональные повара, а диету для военнослужащих разрабатывают специальные диетологи в Министерстве обороны. А впереди нас ждал военный полигон. Экипировка – бронежилеты. И они мне сразу не понравились: жутко тяжелые. Плюс эта каска, которая раскачивает твою голову в разные стороны. И хуже всего автомат. Его всегда нужно было носить с собой. Дулом я бесконечно цеплялась за все подряд.

Вот что понравилось, так это езда на «Каймане»: настоящий военный аттракцион.

Алеся Пушнякова, собственный корреспондент БЕЛТА:

Я думала, что будет трясти больше, но вообще комфортно, очень удобно ехать. Я так поняла, что это мой вид транспорта, на котором я бы хотела ездить постоянно на работу.

Нас привезли в kill house, здесь солдаты отрабатывают современные сценарии действий на поле боя. Ключевую роль в выполнении задания играет скорость. А чтобы усложнить задачу, каждый раз мишени расставляют по-новому. Ведь у врагов могут оказаться заложники.

Юлия Мычка:

Вась, я всех убила и освободила двух заложников. Я молодец?

Лесной привал – самый приятный момент в этом суетливом армейском дне. Каша в хвойном лесу невероятно вкусная, чай сладкий. Огонь согревает руки и ноги, а душу греет одна мысль: что скоро все закончится. Впереди последнее задание – организовать взрыв.

Юлия Мычка:

Это такое задание сложное. И понятно, что один в поле не воин, все-таки это команда. И армия – это прежде всего чувствовать плечо твоего товарища рядом. Очень уж хотелось примерить на себя роль солдата Джейн, когда оружие как продолжение тела делает женщину еще привлекательнее. Ну, не тут-то было. Даже грациозно лечь на коврик оказалось очень сложно. Здесь важно все: и положение рук, и положение ног. А я в этом скафандре как ниндзя-черепашка. Зато мои коллеги, как выяснилось, в руках уверенно держат не только перо.

Елизавета Лакотко, редактор криминальных новостей главной дирекции АТН Белтелерадиокомпании:

Стреляю я, конечно, не каждый день, но вообще стрелять мне нравится. Я стреляла из разных видов оружия. Из винтовки снайперской, из Мосина. На это ушли последние мои силы. Больше всего я мечтала снять бронежилет, отдать автомат и каску.