Как следят за ценами? Прошлись с инспектором по магазину и узнали все нюансы
Новости Беларуси. На неделе активно обсуждали вопросы роста цен в магазинах. Под пристальным вниманием властей в первую очередь продукты и лекарства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Из чего и как формируется цена? И не завышена ли она – объективен рост или мы имеем дело со спекуляцией отдельных торговых игроков? Этим вопросом занимаются многие структуры, в том числе и профсоюзы. С 1 марта инспекторы мониторят цены еженедельно, а не раз в месяц, как было ранее. В корзине 89 товаров: хлеб, молочные и мясные продукты, овощи и фрукты, крупы и сахар, детское питание. В аптеках список закупок – 50 лекарственных средств.
Один день с инспектором провела Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С какого объекта мы начинаем наш рейд?
Олег Гонгало, председатель Кобринского городского объединения профсоюзов:
Это наш крупнейший торговый центр в Кобрине, «Полесье». Частный. Чем он удобен для кобринчан? Здесь практически все можно купить.
Кристина Протосовицкая:
Что мы будем проверять, на что будете обращать внимание? Как в целом такой мониторинг проходит?
Олег Гонгало:
С 1 марта этого года Федерацией профсоюзов Беларуси было принято решение о еженедельном мониторинге цен на товары, продукты и лекарственные препараты. Сейчас мы все это посмотрим.
На какие продукты цены подрастали заметнее всего?
Кристина Протосовицкая:
Вспомните период, когда рост был достаточно значительный и волнующий вас.
Олег Гонгало:
В последнее время почему-то очень много обращений наших членов профсоюзов по поводу увеличения цен. Именно конец года, начало этого года.
Кристина Протосовицкая:
Самая рискованная продукция, на что рост чаще всего замечаете?
Олег Гонгало:
В прошлом году было замечено, что произошел рост [цен – прим. ред.] на овощи, фрукты, которые производятся в Беларуси. В основном ссылаются на пандемию коронавируса, что прерваны экономические отношения с другими государствами, нет возможности, допустим, закупить. Федерация профсоюзов обострила проблему. Цены стабилизировались. Резкого скачка цен не было.
Кристина Протосовицкая:
На сахар бывают не то что нарекания, но много вопросов по цене. Как сейчас обстоят дела?
Олег Гонгало:
Сейчас практически цена на сахар выровнялась. Она не поднимается. Да, в прошлом году были вопросы, когда цена на российский сахар была ниже, чем на сахар белорусского производителя. Сейчас все эти вопросы урегулированы. 1 марта в перечень цен, который мы мониторим, добавлено также детское питание (овощные и мясные консервы). Это добавлено для того, чтобы защитить наших молодых мам и многодетные семьи.
Не скажу, что сильно растут, но растут. На пару копеек растут
Кристина Протосовицкая:
Как вы считаете, подросли цены на продукты в Беларуси?
По яблокам смотрю. Были 3 рубля, сейчас опять вернулись на 2 рубля. Не знаю, пока не заметила.
Мы берем в основном мясную продукцию. Не скажу, что сильно растут, но растут. На пару копеек растут.
По анализу ФПБ цены на некоторые продукты питания увеличились даже на 25 %
Олег Гонгало:
По анализу Федерации профсоюзов цены на некоторые продукты питания увеличились даже на 25 %. Некоторые цены были возвращены до того уровня, а остальные цены были приведены в ту норму, которая сегодня необходима, чтобы любой человек мог позволить себе приобрести интересующие продукты.
Кристина Протосовицкая:
Мы страна бульбашей, как вы сказали. Что с картошкой бывает?
Олег Гонгало:
Бывает, что в определенный сезон на прилавках наших магазинов лежит египетская картошка, хотя производство картофеля у нас налажено на очень высоком уровне. Построены по всем регионам картофелехранилища. И такие перегибы, к сожалению, бывают. Ставится задача, чтобы цены ежемесячно если увеличиваются, то не более, чем на 0,2 %. И это все отслеживается.
Значительно увеличилось [количество – прим. ред.] обращений граждан по поводу необоснованного увеличения цен на лекарства.
Кристина Протосовицкая:
На что будем обращать внимание? Будем искать необходимые препараты?
Олег Гонгало:
Да. В списке мониторинга 50 препаратов. Будем искать самые необходимые препараты, которые пользуются наибольшим спросом у наших людей.
Кристина Протосовицкая:
Первые результаты аптечного рейда по всей стране профсоюзы проанализируют уже на следующей неделе. Масштабный мониторинг цен поумерит аппетиты отдельных продавцов, чтобы потребительская корзина белорусов не ударила по кошельку.