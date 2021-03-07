Как следят за ценами? Прошлись с инспектором по магазину и узнали все нюансы

Новости Беларуси. На неделе активно обсуждали вопросы роста цен в магазинах. Под пристальным вниманием властей в первую очередь продукты и лекарства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из чего и как формируется цена? И не завышена ли она – объективен рост или мы имеем дело со спекуляцией отдельных торговых игроков? Этим вопросом занимаются многие структуры, в том числе и профсоюзы. С 1 марта инспекторы мониторят цены еженедельно, а не раз в месяц, как было ранее. В корзине 89 товаров: хлеб, молочные и мясные продукты, овощи и фрукты, крупы и сахар, детское питание. В аптеках список закупок – 50 лекарственных средств. Один день с инспектором провела Кристина Протосовицкая. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С какого объекта мы начинаем наш рейд?

Олег Гонгало, председатель Кобринского городского объединения профсоюзов:

Это наш крупнейший торговый центр в Кобрине, «Полесье». Частный. Чем он удобен для кобринчан? Здесь практически все можно купить. Кристина Протосовицкая:

Что мы будем проверять, на что будете обращать внимание? Как в целом такой мониторинг проходит? Олег Гонгало:

С 1 марта этого года Федерацией профсоюзов Беларуси было принято решение о еженедельном мониторинге цен на товары, продукты и лекарственные препараты. Сейчас мы все это посмотрим. На какие продукты цены подрастали заметнее всего? Кристина Протосовицкая:

Вспомните период, когда рост был достаточно значительный и волнующий вас. Олег Гонгало:

В последнее время почему-то очень много обращений наших членов профсоюзов по поводу увеличения цен. Именно конец года, начало этого года. Кристина Протосовицкая:

Самая рискованная продукция, на что рост чаще всего замечаете?

Олег Гонгало:

В прошлом году было замечено, что произошел рост [цен – прим. ред.] на овощи, фрукты, которые производятся в Беларуси. В основном ссылаются на пандемию коронавируса, что прерваны экономические отношения с другими государствами, нет возможности, допустим, закупить. Федерация профсоюзов обострила проблему. Цены стабилизировались. Резкого скачка цен не было. Кристина Протосовицкая:

На сахар бывают не то что нарекания, но много вопросов по цене. Как сейчас обстоят дела? Олег Гонгало:

Сейчас практически цена на сахар выровнялась. Она не поднимается. Да, в прошлом году были вопросы, когда цена на российский сахар была ниже, чем на сахар белорусского производителя. Сейчас все эти вопросы урегулированы. 1 марта в перечень цен, который мы мониторим, добавлено также детское питание (овощные и мясные консервы). Это добавлено для того, чтобы защитить наших молодых мам и многодетные семьи. Не скажу, что сильно растут, но растут. На пару копеек растут Кристина Протосовицкая:

Как вы считаете, подросли цены на продукты в Беларуси?

Немножко есть, конечно.

По яблокам смотрю. Были 3 рубля, сейчас опять вернулись на 2 рубля. Не знаю, пока не заметила.

Мы берем в основном мясную продукцию. Не скажу, что сильно растут, но растут. На пару копеек растут. По анализу ФПБ цены на некоторые продукты питания увеличились даже на 25 % Олег Гонгало:

По анализу Федерации профсоюзов цены на некоторые продукты питания увеличились даже на 25 %. Некоторые цены были возвращены до того уровня, а остальные цены были приведены в ту норму, которая сегодня необходима, чтобы любой человек мог позволить себе приобрести интересующие продукты. Кристина Протосовицкая:

Мы страна бульбашей, как вы сказали. Что с картошкой бывает?

Олег Гонгало:

Бывает, что в определенный сезон на прилавках наших магазинов лежит египетская картошка, хотя производство картофеля у нас налажено на очень высоком уровне. Построены по всем регионам картофелехранилища. И такие перегибы, к сожалению, бывают. Ставится задача, чтобы цены ежемесячно если увеличиваются, то не более, чем на 0,2 %. И это все отслеживается. Значительно увеличилось [количество – прим. ред.] обращений граждан по поводу необоснованного увеличения цен на лекарства. Кристина Протосовицкая:

На что будем обращать внимание? Будем искать необходимые препараты?