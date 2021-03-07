Прямой эфир

Где работают, какое образование, во сколько выходят замуж? Портрет современной белоруски

07 марта 2021 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси чуть более пяти миллионов женщин. Или 54 % всех жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По статистике, в трудоспособном возрасте занято почти 80 % белорусок. 85 % работают в медицине и социальной сфере, почти 82 % – в образовании. А вот в строительстве женщин объективно меньше – каждый пятый работник.

К слову, среди занятых более трети женщин имеют высшее образование. Средний возраст белоруски – 43 года. Горожанки моложе – почти 42 года, а вот сельчанки будут постарше, там средний возраст – 47 лет.

В брак обычно вступают в 26 лет. В 2019 году замуж вышли 62 тысячи белорусок, из них более тысячи – в возрасте старше 60 лет. Мамами стали 87 тысяч наших женщин. Вот таков он – статистический потрет прекрасной половины белорусов.

# Женщины Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»
07 марта 2021 17:35

«В этом году была увековечена память жертв "проклятых солдат". Националистического события, к счастью, не было»

«Мы не остановились ни на секунду». Гендиректор «Белавиа» о ценах на билеты, новых направлениях полётов и целях на 2021 год
07 марта 2021 17:25

«Мы не остановились ни на секунду». Гендиректор «Белавиа» о ценах на билеты, новых направлениях полётов и целях на 2021 год

Можно даже в маске. Узнали, как в метро работает новая система оплаты проезда с помощью распознавания лиц
07 марта 2021 17:21

Можно даже в маске. Узнали, как в метро работает новая система оплаты проезда с помощью распознавания лиц