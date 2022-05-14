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Елена Богдан: «Были расстреляны дети 1941 года рождения. Они были в чём-то виноваты?»

14 мая 2022 17:33
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Новости Беларуси. За подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза получили 90 женщин. 10 из них – белоруски. Проект «Женское лицо Победы» продолжает открывать новые героические имена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Елена Богдан: «Были расстреляны дети 1941 года рождения. Они были в чём-то виноваты?»-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:  
В моей родной деревне погиб каждый третий. В 1942 году фашисты расстреляли почти полторы тысячи человек. Среди них было все еврейское население, которое жило. Об этом не любили вспоминать, потому что самым страшным было то, что земля еще шевелилась несколько дней на том месте, где были расстреляны. Были расстреляны дети 1941 года рождения. Они были в чем-то виноваты? И вот пока мы будем помнить, пока мы будем понимать, что такое геноцид нашего народа и что сделал наш народ в победе, что он победил, мы будем существовать как народ, мы будем существовать как страна.  

«У патриотизма нет гендера». В проекте «Женское лицо Победы» рассказывают о подвигах белорусок на войне (читать далее).  

# Великая Отечественная война # общество # Полина Королева # Елена Богдан # Фотофакт

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