Елена Богдан: «Были расстреляны дети 1941 года рождения. Они были в чём-то виноваты?»

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

В моей родной деревне погиб каждый третий. В 1942 году фашисты расстреляли почти полторы тысячи человек. Среди них было все еврейское население, которое жило. Об этом не любили вспоминать, потому что самым страшным было то, что земля еще шевелилась несколько дней на том месте, где были расстреляны. Были расстреляны дети 1941 года рождения. Они были в чем-то виноваты? И вот пока мы будем помнить, пока мы будем понимать, что такое геноцид нашего народа и что сделал наш народ в победе, что он победил, мы будем существовать как народ, мы будем существовать как страна.

«У патриотизма нет гендера». В проекте «Женское лицо Победы» рассказывают о подвигах белорусок на войне (читать далее).