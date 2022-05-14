Азарёнок о Польше: «Брестская крепость сопротивлялась дольше, чем всё ваше крылатое воинство»

Новости Беларуси. Варшава уже не скрывает свои претензии на территорию Беларуси и Украины. А премьер этого государства недавно объявил, что желает уничтожить русский мир. Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ – о панской спесивости, которая никогда не доводила поляков до добра.

Григорий Азаренок, СТВ:

А не много ли на себя берете, пан Моравецкий? Русский мир должен быть уничтожен, говорите? Ну давайте рассудим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Польша – гальюн истории. Выгребная яма. В нее смывается все то зловонное и нечистое, что всем докучает, всем мешает жить. Государство, которое изначально предало свое славянство и примкнуло к западной цивилизации. Оно всегда там было на правах гиены. Что такое гиена? Дрянная кошка, которая только и может, что задираться и прыгать на соседей. Я понимаю, что вам обидно, млосно, плохо. Это вы хотели быть империей, которой стала Россия. Но вы не думали, почему это произошло, ведь шансы то были?

Григорий Азаренок:

Да потому что вы спесивые, чванливые, глупые расисты. Вы хотели построить свой польский мир на основе доминирования своего пшепаньства. Гнобили и травили нас, белорусов, веру у нас пытались забрать, бухать на своих Сеймах и сеймиках, орать «Либерум вето» и глумиться. Это единственное государство в Европе, отказ от существования которого стал в свое время общемировым консенсусом. Ну потому что всех достали. Всех. Вы ко всем лезете, вы своим рылом вечно хотите залезть в калашный ряд, вам не сидится в своей Варшаве, вам вечно нужно прискакать в своих жупанах и пропшекать что-то невнятное.

Григорий Азаренок:

Кстати, разделу Речи Посполитой до последнего сопротивлялись именно русские цари и царицы. Австрияки и немцы давили, требовали, а наши, сердобольные, до конца думали, что вы образумитесь, не хотели прикасаться к тому, что сильно воняет. Но не вытерпели. Вашу бздуру, ваше вечное хамство терпеть было уже просто невозможно. И потом Гоголь описал это. Описал, какое чувство к вам испытывает каждый славянин. Описал, что все хотят с вами сделать.

Григорий Азаренок:

Потом мы вам подарили государственность. Своей доброй волей. А вы? Сначала устроили войну, оттяпали пол-Беларуси, устроили геноцид населения, осадников своих навезли и устроили блуд на нашей крови. С Гитлером спелись, пилсудчики клятые, а потом легли под него. Брестская крепость сопротивлялась дольше, чем все ваше крылатое воинство. Оно только с бабами белорусскими воевать умело.

Григорий Азаренок:

И потом опять мы вас освобождали. 600 тысяч наших людей положили. А вы им памятники сносите. Вы стали бы мылом немецким, и даже в таком случае вы бы сильно воняли гнилью, и этим мылом бы никто не пользовался. А вот вами стали пользоваться. Американцы. И вы стали посмешищем для всего мира. Вы Львов оттяпать хотите? Ну-ну. Песенки УПА в костелах поете?

Григорий Азаренок:

Так я вам покажу ваше же кино. Волынь называется. А то вы забыли, похоже.

Григорий Азаренок:

Что за цирк вы устроили? Приперлись в украинское посольство отмечать свою Конституцию. Про унижение укров я уже не говорю, они, наверное, не догадываются, что по этой самой Конституции 3 мая никакой Украины бы не было. У ворот встали и ленточки выкидывали, ежились от песни «День Победы» и что-то там пшекали. Позорище, позорище всей Европы, всего мира.