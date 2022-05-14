​«Я очень люблю свою работу». Победителей конкурса «Академия урока» наградил Владимир Кухарев

Новости Беларуси. За креативный подход и энтузиазм. В минской ратуше наградили победителей городского конкурса профессионального мастерства «Академия урока», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание проходило среди педагогов и руководителей столичных учреждений образования. На суд жюри конкурсанты представили свои образовательные практики. Готовили презентации и яркие выступления. Кстати, многие из педагогов – обладатели премий и грантов Мингорисполкома, участники международных конференций, а также авторы учебно-методических пособий. Награды получили 29 учителей.

Татьяна Царюк, учитель начальных классов гимназии № 16 Минска:

Большой педагогический стаж – 30 лет. И я очень люблю свою работу, просто не представляю себя в какой-то другой сфере. Использую я интерактивные методы, приемы. И очень активно работаем с интерактивной доской. С появлением в классе интерактивной доски я заметила, что дети стали активнее включаться в урок и даже самые пассивные участвуют с интересом, с энтузиазмом.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Воспитание достойного человека возможно только совместными усилиями – школы, педагогов, тех людей, которые учились это делать, ну и, конечно же, родителей. В рамках праздничного мероприятия прошла и диалоговая площадка. На ней педагоги и городские власти обсудили дальнейшее развитие системы образования. Поговорили об организации учебного процесса, информатизации, воспитании детей, а также о важности тесного взаимодействия родителей и учителей.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы будем делать все для того, чтобы те вопросы, которые сегодня прозвучали, были в кратчайшие сроки решены в наших учреждениях образования. Все для этого у нас есть. И я думаю, что мы вместе будем настроены на то, чтобы учебный процесс был максимально организован для учащегося.