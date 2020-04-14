Сколько придётся заплатить нарушителям? Милиция проверяет, как белорусы соблюдают самоизоляцию

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают контролировать соблюдение режима самоизоляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители продолжают контролировать соблюдение режима самоизоляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь идёт о квартирах и домах, где проживают так называемые контакты первого и второго уровней. А также те, кто недавно вернулся из стран, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция.
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Так, в Заводском районе работают три мобильные милицейские группы. Ежедневно каждая посещает около 200 таких адресов. Причем в разное время, с 10:00 до 22:00. Главное для правоохранителей не только убедиться в присутствии человека на месте, но и поинтересоваться самочувствием проживающих. Не забывают также и о собственной безопасности.
Виталий Третьяк, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Заводского РУВД:
Перед выбытием на адрес сотрудники милиции проходят инструктаж, где им доводятся меры безопасности, а так же актуализированный список граждан, которые находятся на самоизоляции. При отсутствии гражданина по месту жительства сотрудниками милиции проводятся необходимые поисковые мероприятия по установлению местонахождения указанных граждан.
Тем, кому предписана самоизоляция, покидать квартиру можно в случае крайней необходимости: чтобы выйти в ближайший магазин, аптеку или вынести мусор. Напомним, максимальный штраф за нарушение режима – до 1350 рублей. И, похоже, меры сработали. Если неделю назад примерно 15 % минчан, которым необходима самоизоляция, игнорировали требования, то сегодня в столице таких фактов не зарегистрировано. Но мониторинг правоохранители продолжат.