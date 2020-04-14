Сколько придётся заплатить нарушителям? Милиция проверяет, как белорусы соблюдают самоизоляцию

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают контролировать соблюдение режима самоизоляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Речь идёт о квартирах и домах, где проживают так называемые контакты первого и второго уровней. А также те, кто недавно вернулся из стран, где была зарегистрирована коронавирусная инфекция.

Так, в Заводском районе работают три мобильные милицейские группы. Ежедневно каждая посещает около 200 таких адресов. Причем в разное время, с 10:00 до 22:00. Главное для правоохранителей не только убедиться в присутствии человека на месте, но и поинтересоваться самочувствием проживающих. Не забывают также и о собственной безопасности.

Виталий Третьяк, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Заводского РУВД:

Перед выбытием на адрес сотрудники милиции проходят инструктаж, где им доводятся меры безопасности, а так же актуализированный список граждан, которые находятся на самоизоляции. При отсутствии гражданина по месту жительства сотрудниками милиции проводятся необходимые поисковые мероприятия по установлению местонахождения указанных граждан.