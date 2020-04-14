На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта

Новости Беларуси. Удобнее и безопаснее. На проспекте Победителей усовершенствовали схему движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Новая схема была разработана и утверждена Мингорисполкомом ещё в 2019 году. Изменения коснулись всего участка от проспекта Независимости до кольцевой. Две крайние полосы в обоих направлениях предусмотрены для общественного транспорта, а все пешеходные переходы и перекрёстки регулируются светофорами.