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На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта

14 апреля 2020 20:26
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Новости Беларуси. Удобнее и безопаснее. На проспекте Победителей усовершенствовали схему движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта-1



Новая схема была разработана и утверждена Мингорисполкомом ещё в 2019 году. Изменения коснулись всего участка от проспекта Независимости до кольцевой. Две крайние полосы в обоих направлениях предусмотрены для общественного транспорта, а все пешеходные переходы и перекрёстки регулируются светофорами.

На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта-3

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Установлен светофорный объект на пешеходном переходе вблизи аквапарка «Лебяжий». Также в настоящее время закрыт аварийно опасный перекресток на улицу Гвардейскую. Выделена полоса для поворота налево вблизи улицы Игнатенко и все повороты налево на участке от проспекта Независимости до МКАД осуществляются со специальной выделенной полосы. Увеличен также накопитель для транспортных средств на улицу Саперов.

На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта-6

# Улицы Минска # общество # Александра Попова # Наталья Федорцова # Фотофакт

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