На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта

Новости Беларуси. Удобнее и безопаснее. На проспекте Победителей усовершенствовали схему движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Удобнее и безопаснее. На проспекте Победителей усовершенствовали схему движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новая схема была разработана и утверждена Мингорисполкомом ещё в 2019 году. Изменения коснулись всего участка от проспекта Независимости до кольцевой. Две крайние полосы в обоих направлениях предусмотрены для общественного транспорта, а все пешеходные переходы и перекрёстки регулируются светофорами.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Установлен светофорный объект на пешеходном переходе вблизи аквапарка «Лебяжий». Также в настоящее время закрыт аварийно опасный перекресток на улицу Гвардейскую. Выделена полоса для поворота налево вблизи улицы Игнатенко и все повороты налево на участке от проспекта Независимости до МКАД осуществляются со специальной выделенной полосы. Увеличен также накопитель для транспортных средств на улицу Саперов.