Новости по тегу #Игорь Цыбулько

В соцсетях усиливается паника. Автолюбители сокрушаются, мол, квоты на беспошлинный ввоз «электричек» закончились, и заветный электрокар влетит в копеечку.
«Мы пытаемся сделать так, чтобы продукт был максимально белорусским».
«Она в первую очередь экономит все-таки на инфраструктуре, на ее обслуживании, это существенно».
«Условия будут меняться. И наша задача – научиться реагировать на них более оперативно, чем эти условия позволяют себе меняться. И пока у нас это получается», – рассказал представитель белорусского Минпрома.
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