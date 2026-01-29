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Новости по тегу #Сергей Варивода

Автомобильный рынок в Беларуси в 2025 году вырос на 14%
29 января 2026 08:19

Автомобильный рынок в Беларуси в 2025 году вырос на 14%

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин
19 октября 2025 17:05

Электрокары станут дороже! Разбираемся, как и где купить «электричку» без пошлин

Турчин провёл встречу с Советом по развитию предпринимательства и партнёрских бизнес-союзов
27 марта 2025 18:15

Турчин провёл встречу с Советом по развитию предпринимательства и партнёрских бизнес-союзов

Белорусы за июль 2024-го купили почти 4,5 тысячи новых автомобилей
15 августа 2024 17:19

Белорусы за июль 2024-го купили почти 4,5 тысячи новых автомобилей

Авто из салона по приятным ценам – посмотрели, что сейчас происходит на авторынке Беларуси
04 февраля 2024 19:26

Авто из салона по приятным ценам – посмотрели, что сейчас происходит на авторынке Беларуси

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 6 декабря: перспективы развития белорусского автомобильного производства
07 декабря 2015 14:20

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 6 декабря: перспективы развития белорусского автомобильного производства

Два, а то и три автомобиля на семью: как Беларусь стала лидером в СНГ по количеству машин на 1000 человек
27 сентября 2015 17:54

Два, а то и три автомобиля на семью: как Беларусь стала лидером в СНГ по количеству машин на 1000 человек