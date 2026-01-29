Новости по тегу #Сергей Варивода

На учет в Беларуси поставлено около 130 тысяч единиц автотранспорта.
В соцсетях усиливается паника. Автолюбители сокрушаются, мол, квоты на беспошлинный ввоз «электричек» закончились, и заветный электрокар влетит в копеечку.
В диалоге приняли участие порядка 30 человек. Глава белорусского правительства отметил, чтобы сделать существенный шаг вперед в развитии нашей страны, нужно обменяться видением тех проблем и точек роста, которые следует держать на контроле.
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