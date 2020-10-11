Этот белорус одним из первых сделал прививку от коронавируса. И вот почему

Новости Беларуси. Минчанин Сергей Николаевич – один из первых белорусов, которые привились от коронавируса. Для этого сдал анализы, в том числе на антитела к COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Результаты показали: здоров. О вакцинации, а еще о самой вакцине, узнал в интернете.

Сергей Чеботаев:

Во-первых, это довольно опасное заболевание, тем более в моем возрасте. Мне уже за 50. И второе. Хочется, чтобы скорее началась вакцинация и мы перешли уже к нормальной жизни. К той, к которой привыкли.

Вакцинироваться захотели 4 тысячи белорусов. Но отбор прошли 100. За их здоровьем после прививки будут наблюдать. В целом, полгода. Как заявляли в Минздраве, пока все привившиеся чувствуют себя хорошо.

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