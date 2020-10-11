Профессор Александр Румянцев о вакцине от коронавируса: «Я не ожидаю никаких побочных эффектов»

Новости Беларуси. Вакцина «Спутник V», которую используют в Беларуси, разработана в России. Там она прошла две стадии испытаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Средство получило хорошие отзывы от специалистов. Впрочем, пока не ясно, как долго длится ее защита. Или, как говорят врачи, иммунный ответ.

Александр Румянцев, д октор м едицинских н аук, п рофессор ( Россия): Любой ответ, который формируется у человека, он индивидуален: у ребенка, у взрослого, у старика, у пожилого человека. Но планируется, что этот ответ будет точно от 6 месяцев до года, что косвенно напоминает наш опыт в отношении прививки против гриппа.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Есть ли вероятность, что побочные эффекты, которых сейчас нет, проявятся через год-два после использования вакцины у людей?

Александр Румянцев:

С учетом наших знаний сегодня и моего опыта как специалиста в этой области, могу сказать, что нет. Я лично не ожидаю никаких побочных проявлений.

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