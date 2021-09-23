Генпрокуратура: Польша безосновательно отказала в выдаче обвиняемого в имущественных и коррупционных преступлениях

Новости Беларуси. Министерство юстиции Польши отказало в удовлетворении просьбы Генпрокуратуры Беларуси о выдаче обвиняемого в имущественных и коррупционных преступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о правовой недопустимости выдачи обвиняемого польская сторона объясняет тем, что в Беларуси могут быть нарушены его права и свободы.

При этом отказ в выдаче на таком основании не предусмотрен Договором между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.

Несмотря на это, Министерство юстиции Польши согласилось с решением суда, что говорит о нежелании рассматривать экстрадиционные материалы по существу и об игнорировании международных обязательств.