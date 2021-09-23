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Стартовало батальонное тактическое учение белорусских мотострелков. Пехотинцы форсировали водную преграду

23 сентября 2021 06:57
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Новости Беларуси. Стартовало тактическое учение подразделений 120-й отдельной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренироваться мотострелки будут в течение трех дней.

Стартовало батальонное тактическое учение белорусских мотострелков. Пехотинцы форсировали водную преграду-1

Первый этап прошел накануне на 227-м общевойсковом полигоне. Пехотинцы форсировали водную преграду, продвинулись к объекту условного противника и уничтожили его. Рейдовый отряд эвакуировал раненых, пополнил боезапасы и выдвинулся на Лепельский полигон.

Стартовало батальонное тактическое учение белорусских мотострелков. Пехотинцы форсировали водную преграду-4

23 сентября бойцы отработают действия в тылу условного противника.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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