Стартовало батальонное тактическое учение белорусских мотострелков. Пехотинцы форсировали водную преграду

Новости Беларуси. Стартовало тактическое учение подразделений 120-й отдельной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренироваться мотострелки будут в течение трех дней.

Первый этап прошел накануне на 227-м общевойсковом полигоне. Пехотинцы форсировали водную преграду, продвинулись к объекту условного противника и уничтожили его. Рейдовый отряд эвакуировал раненых, пополнил боезапасы и выдвинулся на Лепельский полигон.