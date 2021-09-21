Духовно-нравственная культура и патриотизм – в Беларуси утвердили программу нового школьного факультатива

Новости Беларуси. Духовно-нравственная культура и патриотизм – утверждена программа нового факультатива в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По одному уроку в неделю добавится в расписании учеников 5-6 классов. Их на основе христианских традиций и ценностей белорусского народа будут учить любить людей и Отечество, делать мир добрее и краше, побуждать к саморазвитию и нравственному совершенствованию. Программа факультатива рассчитана на 35 часов.