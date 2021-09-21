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Духовно-нравственная культура и патриотизм – в Беларуси утвердили программу нового школьного факультатива

21 сентября 2021 08:26
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Новости Беларуси. Духовно-нравственная культура и патриотизм – утверждена программа нового факультатива в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Духовно-нравственная культура и патриотизм – в Беларуси утвердили программу нового школьного факультатива-1

По одному уроку в неделю добавится в расписании учеников 5-6 классов. Их на основе христианских традиций и ценностей белорусского народа будут учить любить людей и Отечество, делать мир добрее и краше, побуждать к саморазвитию и нравственному совершенствованию. Программа факультатива рассчитана на 35 часов.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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