Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей
Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров.
Им подготовлено несколько проектов указов, которые предлагают усилить социальные гарантии для многодетных семей, пенсионеров и молодежи. Например, оказывать многодетным родителям финансовую помощь в строительстве жилья, пока детям не исполнится 23 года, и поддержать рублем тех, кто планирует переехать из города в село. На обсуждении – вопрос расширения границ досрочного использования семейного капитала. Александр Лукашенко отметил, чувствительные для белорусов вопросы требуют дополнительной информации и публичного обсуждения. Необходимо разумно подойти к нуждам людей и возможностям страны, найти баланс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи – это наш основной демографический ориентир. С другой стороны, это тяжелый и ответственный труд, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для нашего общества. Поэтому в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. Например, в истекшем 2020 году на эти цели было потрачено 4,7 миллиарда рублей.
Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных – это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка. С 2015 года работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. Жизнь показывает: мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет – практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тысяч. Механизм программы работает. И работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше. Однако насколько оправданно и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала? Размывать эти деньги не нужно. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков по этому вопросу.
Президент: мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, пенсионные выплаты составляют 30% – подробности здесь.