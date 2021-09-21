Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. Им подготовлено несколько проектов указов, которые предлагают усилить социальные гарантии для многодетных семей, пенсионеров и молодежи. Например, оказывать многодетным родителям финансовую помощь в строительстве жилья, пока детям не исполнится 23 года, и поддержать рублем тех, кто планирует переехать из города в село. На обсуждении – вопрос расширения границ досрочного использования семейного капитала. Александр Лукашенко отметил, чувствительные для белорусов вопросы требуют дополнительной информации и публичного обсуждения. Необходимо разумно подойти к нуждам людей и возможностям страны, найти баланс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи – это наш основной демографический ориентир. С другой стороны, это тяжелый и ответственный труд, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для нашего общества. Поэтому в стране сформирован мощный пакет социальных мер, который включает в себя пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. Например, в истекшем 2020 году на эти цели было потрачено 4,7 миллиарда рублей.