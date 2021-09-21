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В каких странах больше всего любят белорусский творог?

21 сентября 2021 08:06
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Кстати, кто больше всего любит белорусский творог?

В каких странах больше всего любят белорусский творог?-1

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Больше всего белорусский творог любят сами белорусы, это первое. А что касается экспортных поставок, то на постсоветском пространстве его очень любят, уважают этот продукт. За таким свежим, только приготовленным выстраиваются большие очереди. Основные поставки – в Российскую Федерацию. На втором месте – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. В Украину поставляем творог очень неплохо. В целом, мы его двигаем в дальнее зарубежье. Каждый год мы примерно 45 тысяч тонн творога экспортируем за рубеж.

Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – подробнее здесь.

# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Ольга Коршун # Фотофакт

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