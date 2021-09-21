В каких странах больше всего любят белорусский творог?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Кстати, кто больше всего любит белорусский творог?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Кстати, кто больше всего любит белорусский творог?
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Больше всего белорусский творог любят сами белорусы, это первое. А что касается экспортных поставок, то на постсоветском пространстве его очень любят, уважают этот продукт. За таким свежим, только приготовленным выстраиваются большие очереди. Основные поставки – в Российскую Федерацию. На втором месте – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. В Украину поставляем творог очень неплохо. В целом, мы его двигаем в дальнее зарубежье. Каждый год мы примерно 45 тысяч тонн творога экспортируем за рубеж.
Откажется ли Украина от белорусских продуктов? Мнение замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – подробнее здесь.