Отопление в жилых домах Минска начнут включать 22 сентября

Такое решение принято в Минском горисполкоме. Потеплеет не только в домах, но и в общежитиях, гостиницах, бассейнах и банях. Еще накануне батареи стали включать в социальных учреждениях. Этот процесс не сиюминутный. Чтобы подключить все микрорайоны, потребуется минимум три дня. Традиционно после подачи тепла в дома доходит очередь до общественных и административных зданий.

В былые времена, какой бы ни была температура за окном, батареи включали по календарю. Сезон начинался 15 октября. Теперь учитываются погодные условия. Норма для жилого фонда – пять дней среднесуточная температура воздуха должна удерживаться на уровне +8 градусов и ниже. К слову, раньше всего подача тепла начиналась 24 сентября, и это было в 2019 году. Отопительный сезон 2021 года стартует на два дня ранее.