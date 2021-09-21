Прямой эфир

Отопление в жилых домах Минска начнут включать 22 сентября

21 сентября 2021 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 сентября начнет поступать отопление в жилые дома белорусской столицы. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отопление в жилых домах Минска начнут включать 22 сентября -1

Такое решение принято в Минском горисполкоме. Потеплеет не только в домах, но и в общежитиях, гостиницах, бассейнах и банях. Еще накануне батареи стали включать в социальных учреждениях. Этот процесс не сиюминутный. Чтобы подключить все микрорайоны, потребуется минимум три дня. Традиционно после подачи тепла в дома доходит очередь до общественных и административных зданий.

В былые времена, какой бы ни была температура за окном, батареи включали по календарю. Сезон начинался 15 октября. Теперь учитываются погодные условия. Норма для жилого фонда – пять дней среднесуточная температура воздуха должна удерживаться на уровне +8 градусов и ниже. К слову, раньше всего подача тепла начиналась 24 сентября, и это было в 2019 году. Отопительный сезон 2021 года стартует на два дня ранее.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав о четвёртой волне коронавируса: скорее всего, наши меры социального дистанцирования влияют не в полной мере
21 сентября 2021 08:07

Минздрав о четвёртой волне коронавируса: скорее всего, наши меры социального дистанцирования влияют не в полной мере

В каких странах больше всего любят белорусский творог?
21 сентября 2021 08:06

В каких странах больше всего любят белорусский творог?

Россия в полном объёме восстановила авиасообщение с Беларусью
21 сентября 2021 07:51

Россия в полном объёме восстановила авиасообщение с Беларусью