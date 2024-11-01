Эксперты согласились с тезисом Лукашенко о несостоятельности однополярной концепции мироустройства

Тезисы, озвученные главой государства 31 октября на международной конференции по евразийской безопасности, широко обсуждались на полях рабочих сессий конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель ее участников – найти пути и инструменты для сохранения хрупкого мира. Однополярная концепция Запада уже доказала свою несостоятельность. США не смогли стать глобальной опорой и гарантом безопасности в мире. Более того, Вашингтон продолжает способствовать усугублению ситуации.

Сегодня на планете 55 горячих точек. Неспокойно и в самих Штатах. Мы вполне можем стать свидетелями новой внутренней гражданской войны в США, отметил Президент. С таким мнением согласны эксперты.