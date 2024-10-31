Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно

Головокружительный спорт. Звезды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно. Пилоты из разных стран от Японии до Бразилии крутят виражи у наиболее узнаваемых объектов нашей страны: это замки, культовые сооружения и визитные карточки областных центров. Все под взглядом десятков камер, ведь результатом масштабных маневров станет имиджевый проморолик об этом виде автоспорта и туристической привлекательности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатления от форсажа по-белорусски – в репортаже Галины Буро.

Такого масштаба еще не было – центр Гродно наполнился ревом моторов и дымом от жженой резины. Дрифткары 15 звезд мирового автоспорта на два дня в управляемых заносах захватили информационную повестку в городе. К заезду готовится трехкратный чемпион Австралии по дрифту Люк Финк. Резина уже разогрета – готов вскружить голову зрителям. Высшему пилотажу способствует и опыт, и место.

Люк Финк, трехкратный чемпион Австралии по дрифту:

Беларусь – это очень красивое место. Гродно утопает в цветах. Я уже был в Беларуси 15 лет назад, и мне не терпелось посетить вашу страну, посмотреть, как здесь все изменилось. И мне очень нравится. Гродно стал уже шестым городом, где проходят съемки проморолика с участием именитых спортсменов международного класса из Беларуси, Японии, Нидерландов, Бразилии и других стран. Локации от Несвижского и Коссовского замков до визитной карточки города на Немане – драматического театра. Сожжено 150 шин и 400 литров топлива. Но оно того стоит. О жемчужине в центре Европы вскоре узнает весь автомир.

Дмитрий Нагула, чемпион Беларуси по дрифту:

Это презентация нашего спорта, это презентация нашей страны для того, чтобы показать красивые машины, гонки, спорт, красивые наши города. Также мы пригласили иностранных пилотов, с которыми у нас есть хорошие контакты для участия. Для чего – для того, чтобы приезжие пилоты посмотрели, как мы их можем принять, что у нас здесь классно, мы готовы им предоставить свою технику.

Еще одна амбициозная цель организаторов проекта – создать инновационную модель водителя на базе искусственного интеллекта, которая будет способна имитировать движения и реакции человека в экстремальных условиях. Потому лучших дрифтгонщиков облачают в костюмы с датчиками. На этих данных нейросеть учится и совершенствуется. А обогнать «учителя» – дело времени.