Прямой эфир

В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума

01 ноября 2024 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильная социальная политика – курс, которому следует Беларусь на протяжении своего суверенного развития. И, в отличие от многих европейских стран, наше государство продолжает заботиться о главной ценности – людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума-2

С этого дня повышается размер бюджета прожиточного минимума. Теперь он составляет 437 рублей 80 копеек. Вместе с социальным нормативом вырастут пособия и доплаты. 

В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума-4

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Увеличение, по сравнению с предыдущим периодом, который пересчитывался 1 августа, составило 1,1 %. Вместе с тем хочу сразу отметить, что бюджет прожиточного минимума у нас пересматривается четыре раза в год. И с начала года, с учетом ноябрьского повышения, увеличение данной величины составило 19 %.

В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума-6

Изменения касаются и пожилых граждан. Так, с ноября вырастут доплаты, надбавки и повышения к пенсиям.

# Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно
31 октября 2024 18:50

Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно

Муковозчик: в условиях крайней нищеты ежедневно проживают 2,5 миллиона поляков
31 октября 2024 18:30

Муковозчик: в условиях крайней нищеты ежедневно проживают 2,5 миллиона поляков

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев
31 октября 2024 17:56

Дворник в Минске создаёт картины из опавших листьев