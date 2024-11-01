В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума

Сильная социальная политика – курс, которому следует Беларусь на протяжении своего суверенного развития. И, в отличие от многих европейских стран, наше государство продолжает заботиться о главной ценности – людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня повышается размер бюджета прожиточного минимума. Теперь он составляет 437 рублей 80 копеек. Вместе с социальным нормативом вырастут пособия и доплаты.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Увеличение, по сравнению с предыдущим периодом, который пересчитывался 1 августа, составило 1,1 %. Вместе с тем хочу сразу отметить, что бюджет прожиточного минимума у нас пересматривается четыре раза в год. И с начала года, с учетом ноябрьского повышения, увеличение данной величины составило 19 %.