Лукашенко: разрастание украинского и ближневосточного конфликтов чревато непоправимыми последствиями
Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский тон белорусских инициатив созвучен с ШОС и БРИКС. Теперь в пору говорить о мнении большинства. Не это ли демократия, которую проповедуют политические жрецы коллективного Запада? Или для них желание мира справедливого мироустройства – просто восстание рабов?
Елена Пономарева, доктор политических наук:
Они, наверное, так нас и воспринимают. По крайней мере, если не рабов, то как слуг, это да. Но я бы назвала это восстанием суверенитетов. Страны, которые раньше находились под патронажем Запада, они хотят найти мощную пору. Но такую опору можно найти только у стран, у которых самих есть суверенитет. А это, конечно, Россия и Беларусь.
В Африке – неоколониализм, на Ближнем Востоке – цивилизационное противостояние, в Азии – новые точки нестабильности. В суверенных государствах – госперевороты. Так было, пока мир мирился с ведущей ролью англосаксов. Но украинский конфликт стал формализацией краха однополярного мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дальнейшее разрастание украинского и ближневосточного конфликтов чревато непоправимыми последствиями глобального масштаба. Но, сконцентрировав внимание только на этих двух очагах, мир почему-то игнорирует тот факт, что сегодня насчитывается не менее 55 вооруженных конфликтов! В них ежедневно тысячами гибнут люди. Возьмите йеменский конфликт, который засвечивать коллективному Западу якобы неудобно. Но я вам скажу, если взять перспективу, то там Ближний Восток и Украина вместе взятые отдыхают. Там может произойти такая катастрофа, в Индийском океане, и в том заливе, который хуситы контролируют сегодня, что нам и не снилось.
Читайте также:
Лукашенко: почему все молчат, когда убивают людей и через границу в Беларусь подбрасывают?
Лукашенко: навязать грузинам ЛГБТ, самым крутым хлопцам в СССР? Они с пеленок на женщин смотрели!
Лукашенко – участникам конференции: Евросоюз должен знать и слышать, что скажут умные люди Евразии