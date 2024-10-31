Лукашенко: разрастание украинского и ближневосточного конфликтов чревато непоправимыми последствиями

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский тон белорусских инициатив созвучен с ШОС и БРИКС. Теперь в пору говорить о мнении большинства. Не это ли демократия, которую проповедуют политические жрецы коллективного Запада? Или для них желание мира справедливого мироустройства – просто восстание рабов?

Елена Пономарева, доктор политических наук:

Они, наверное, так нас и воспринимают. По крайней мере, если не рабов, то как слуг, это да. Но я бы назвала это восстанием суверенитетов. Страны, которые раньше находились под патронажем Запада, они хотят найти мощную пору. Но такую опору можно найти только у стран, у которых самих есть суверенитет. А это, конечно, Россия и Беларусь.