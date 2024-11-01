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Юбилейный Минский кинофестиваль «Лістапад» открывается 1 ноября

01 ноября 2024 06:44
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XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад» начинается. В 2024 году рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный Минский кинофестиваль «Лістапад» открывается 1 ноября-2

Церемония открытия состоится уже вечером 1 ноября. Отечественный кинематограф на предстоящем форуме в центре внимания. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты. Заявку на участие в конкурсном показе подал телеканал СТВ. Мы представляем фильм Анастасии Дехтяр «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона».

Юбилейный Минский кинофестиваль «Лістапад» открывается 1 ноября-4

Работа в архивах, поиск героев и их родственников, интервью с историками – все это позволило собрать эксклюзивную документальную базу о воевавших на стороне мстителей представителях французской, словацкой, немецкой, испанской и других национальностей. На юбилейном фестивале Беларусь участвует во всех конкурсных программах. Это особенно знаменательно в год 100-летия нашего кино. Откроется праздник белорусско-российской картиной «Черный замок» по Владимиру Короткевичу.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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