Юбилейный Минский кинофестиваль «Лістапад» открывается 1 ноября

XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад» начинается. В 2024 году рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия состоится уже вечером 1 ноября. Отечественный кинематограф на предстоящем форуме в центре внимания. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты. Заявку на участие в конкурсном показе подал телеканал СТВ. Мы представляем фильм Анастасии Дехтяр «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона».