Юбилейный Минский кинофестиваль «Лістапад» открывается 1 ноября

XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад» начинается. В 2024 году рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад» начинается. В 2024 году рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония открытия состоится уже вечером 1 ноября. Отечественный кинематограф на предстоящем форуме в центре внимания. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты. Заявку на участие в конкурсном показе подал телеканал СТВ. Мы представляем фильм Анастасии Дехтяр «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона».
Работа в архивах, поиск героев и их родственников, интервью с историками – все это позволило собрать эксклюзивную документальную базу о воевавших на стороне мстителей представителях французской, словацкой, немецкой, испанской и других национальностей. На юбилейном фестивале Беларусь участвует во всех конкурсных программах. Это особенно знаменательно в год 100-летия нашего кино. Откроется праздник белорусско-российской картиной «Черный замок» по Владимиру Короткевичу.