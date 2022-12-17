Эксперты поделились своим мнением о предстоящей встрече Лукашенко и Путина в Минске

Новости Беларуси. Усилить обеспечение безопасности призвана белорусско-российская региональная группировка войск. В нашей стране проходит боевое слаживание военных двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из договоренностей лидеров Беларуси и России, которую реализуют профильные ведомства. Другие же нюансы сотрудничества в этой сфере, как ожидается, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят в ближайшие дни. Хотя как раз таки в части военного взаимодействия между нашими странами недопониманий не было и нет. Чего не скажешь об экономике. Разные периоды были в двусторонних отношениях, но события последних лет, сильнейшее санкционное давление сподвигли нас внимательнее взглянуть друг на друга. И искать потенциал в союзниках. Лукашенко показал правительству, какие союзные программы выполняются плохо. Напомним, на ближайший понедельник, 19 декабря, запланирован рабочий визит российского президента в нашу страну. Несмотря на спекуляции в СМИ, основной темой переговоров на высшем уровне станет экономика, устранение барьеров в этой сфере. Именно они препятствуют полноценной реализации союзных программ, над которыми работали правительства. И 60 % удалось осилить, но есть нюансы, которые под силу разрешить только главам двух государств. Эксперты ожидают принятия стратегических решений.

Петр Петровский, политолог (Беларусь):

Для Беларуси Союзное государство, выполнение тех союзных программ являются реализацией суверенитета и независимости нашей страны, защитой нашего производителя и нашего же покупателя, потребителя в Российской Федерации. Что для нас самое важное – отсутствие барьеров и равенство прав субъектов хозяйствования внутри Беларуси и внутри России. Но, конечно, имеются и проблемные вопросы. Это вопрос прежде всего 50 предприятий, которые до сих пор не вычеркнуты из списка ограничений Российской Федерацией, прежде всего фитосанитарных. Тут, конечно, надо сказать, есть и некоторые наши оплошности. Мы не сразу заметили это. Некоторые предприятия пищевой промышленности модернизировались и не занимались в этот момент внешней торговлей или удалением этих препятствий. Но, с другой стороны, и некоторые субъекты хозяйствования России лоббировали сохранение за некоторыми предприятиями запрета о торговле в России. Это мы тоже должны понимать. Это споры вот этих самых хозяйствующих субъектов, которые противоречат, подчеркну, духу философии, которая заложена в союзных программах, а именно: одна экономика – два государства, равенство субъектов хозяйствования.