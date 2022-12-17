Эксперты поделились своим мнением о предстоящей встрече Лукашенко и Путина в Минске

Новости Беларуси. Усилить обеспечение безопасности призвана белорусско-российская региональная группировка войск. В нашей стране проходит боевое слаживание военных двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Усилить обеспечение безопасности призвана белорусско-российская региональная группировка войск. В нашей стране проходит боевое слаживание военных двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из договоренностей лидеров Беларуси и России, которую реализуют профильные ведомства. Другие же нюансы сотрудничества в этой сфере, как ожидается, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят в ближайшие дни. Хотя как раз таки в части военного взаимодействия между нашими странами недопониманий не было и нет. Чего не скажешь об экономике. Разные периоды были в двусторонних отношениях, но события последних лет, сильнейшее санкционное давление сподвигли нас внимательнее взглянуть друг на друга. И искать потенциал в союзниках.
Лукашенко показал правительству, какие союзные программы выполняются плохо.
Напомним, на ближайший понедельник, 19 декабря, запланирован рабочий визит российского президента в нашу страну. Несмотря на спекуляции в СМИ, основной темой переговоров на высшем уровне станет экономика, устранение барьеров в этой сфере. Именно они препятствуют полноценной реализации союзных программ, над которыми работали правительства. И 60 % удалось осилить, но есть нюансы, которые под силу разрешить только главам двух государств. Эксперты ожидают принятия стратегических решений.
Петр Петровский, политолог (Беларусь):
Для Беларуси Союзное государство, выполнение тех союзных программ являются реализацией суверенитета и независимости нашей страны, защитой нашего производителя и нашего же покупателя, потребителя в Российской Федерации. Что для нас самое важное – отсутствие барьеров и равенство прав субъектов хозяйствования внутри Беларуси и внутри России. Но, конечно, имеются и проблемные вопросы. Это вопрос прежде всего 50 предприятий, которые до сих пор не вычеркнуты из списка ограничений Российской Федерацией, прежде всего фитосанитарных. Тут, конечно, надо сказать, есть и некоторые наши оплошности. Мы не сразу заметили это. Некоторые предприятия пищевой промышленности модернизировались и не занимались в этот момент внешней торговлей или удалением этих препятствий. Но, с другой стороны, и некоторые субъекты хозяйствования России лоббировали сохранение за некоторыми предприятиями запрета о торговле в России. Это мы тоже должны понимать. Это споры вот этих самых хозяйствующих субъектов, которые противоречат, подчеркну, духу философии, которая заложена в союзных программах, а именно: одна экономика – два государства, равенство субъектов хозяйствования.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Есть недопонимания по некоторым вопросам. Существуют проволочки, как на уровне канцелярской работы, потому что некоторые ведомства просто затягивают процесс. Но если говорить о каких-то более-менее серьезных вопросах, то они касаются, наверное, только вопросов о газе, потому что модель формирования единого газового рынка у Российской Федерации и Республики Беларусь совершенно разная. Белорусы боятся и потерять доходы от этой транспортной системы, и того, что будут навязываться тарифные планы, тарифы на газ, которые будут невыгодны. Если отбросить этот вопрос, он, конечно, очень важный, тут его отбросить достаточно сложно, если мы просто его упомянули, то по всем остальным вопросам взаимодействие идет, скорее, достаточно плодотворно.
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