«Интересно здесь всё». Белорусские нефтяники завершили создание музейного комплекса

Новости Беларуси. Уникальные экспонаты, награды и раритетные снимки. В Год исторической памяти белорусские нефтяники завершили создание музейного комплекса. Он состоит из 30 экспозиционных залов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историю отечественной нефтяной отрасли представили в современном формате. Экспозиции раскрывают девиз работы компании: «От скважины до АЗС». Чтобы гости могли полностью погрузиться в специфику нефтяной сферы, для них придумали различные интерактивы. Так, в музее можно увидеть, как действует гидравлический ключ для сборки нефтяных скважин и как готовят «коктейль» для разрыва пласта. Участники экскурсий пройдут посвящение в нефтяники и на память даже могут сами «качнуть» колбу черного золота.

Мы видим, как происходит старт станка-качалки, начинается добыча нефти штанговым глубинным насосом. Для предприятия это важный проект, который подчеркнул связь поколений. Таким образом современные нефтяники отдают дань уважения труду своих предшественников.

Инна Гребнева, бухгалтер нефтебурового управления:

На всю историю смотрим от начала, на людей, которые здесь работали, на их награды, которые были достигнуты за время своей трудовой деятельности. Культурная деятельность, спортивная жизнь нашего коллектива. Мне интересно здесь все, нельзя что-то выделить.

Юрий Янкович, главный технолог тампонажного управления:

Можно сравнить с тем, как в былые времена было сложно работать таким же коллегам в условиях Севера, в сложных климатических условиях, на старых автомобилях выполнять ту же самую работу. И оценив все эти условия, работники сегодня ценят больше те условия труда, которые созданы нашим предприятием.