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Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ

27 февраля 2023 18:00
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Новости Беларуси. Учебное расписание студентов Минского лингвистического университета 27 февраля дополнил «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ-1

О важном с молодежью беседовал председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков. Обсудили ситуацию внутри нашей страны и по периметру, события 2020 года, а также приемы, которые используют создатели фейков. Об информационной войне и о том, как в потоке лжи определить истину, ребята говорили со спикером на равных.

Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ-4

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
С ребятами надо встречаться, с молодыми людьми надо встречаться, просто разговаривать на одном языке, желательно на интересующие их вопросы, темы. Но при этом стараться внедрять туда немножко того, что ты хочешь донести, чтобы действительно они не были обмануты потом.

Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ-7

Ратмир Грищенко, студент МГЛУ:
Я думаю, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. Мне было очень интересно узнать о политической обстановке вокруг нашей страны, которая складывается.

Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ-10

Елизавета Анищенко, студентка МГЛУ:
Молодежь должна знать, с чем она сталкивается. Нужны такие наставники, как Марат Сергеевич, чтобы открывали глаза молодежи на вещи, о которых многие молчат.

Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ-13

Такие встречи с живым интересом принимаются белорусской молодежью. В скором времени участие в «Зачетном разговоре» будет принимать молодежный актив регионов.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Марат Марков # Ратмир Грищенко # Елизавета Анищенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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