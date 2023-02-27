Председатель правления ОНТ провёл «Зачётный разговор» со студентами МГЛУ

Новости Беларуси. Учебное расписание студентов Минского лингвистического университета 27 февраля дополнил «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О важном с молодежью беседовал председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков. Обсудили ситуацию внутри нашей страны и по периметру, события 2020 года, а также приемы, которые используют создатели фейков. Об информационной войне и о том, как в потоке лжи определить истину, ребята говорили со спикером на равных.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

С ребятами надо встречаться, с молодыми людьми надо встречаться, просто разговаривать на одном языке, желательно на интересующие их вопросы, темы. Но при этом стараться внедрять туда немножко того, что ты хочешь донести, чтобы действительно они не были обмануты потом.

Ратмир Грищенко, студент МГЛУ:

Я думаю, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. Мне было очень интересно узнать о политической обстановке вокруг нашей страны, которая складывается.

Елизавета Анищенко, студентка МГЛУ:

Молодежь должна знать, с чем она сталкивается. Нужны такие наставники, как Марат Сергеевич, чтобы открывали глаза молодежи на вещи, о которых многие молчат.