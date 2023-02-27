Почему все документы написаны сложным языком? Рассказал эксперт в сфере безопасности

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу « По существу » развернется настоящий диалог.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для того, чтобы людям что-то давать, нужно дать хоть какой-то, простите за это слово, полуфабрикат. Потому что тот продукт, который у нас сегодня есть, – это действующая концепция 2010 года.

Алена Сырова, СТВ:

Но она подается так, что как будто бы это уже безапелляционно принято.

Кирилл Казаков, СТВ:

И даже мы тут затронули вопрос о том, что есть какие-то нормативы, есть какие-то эксперты, а людям так не надо.

Алена Сырова:

Там есть пункты, которые засекречены.