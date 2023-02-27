Почему все документы написаны сложным языком? Рассказал эксперт в сфере безопасности
Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для того, чтобы людям что-то давать, нужно дать хоть какой-то, простите за это слово, полуфабрикат. Потому что тот продукт, который у нас сегодня есть, – это действующая концепция 2010 года.
Алена Сырова, СТВ:
Но она подается так, что как будто бы это уже безапелляционно принято.
Кирилл Казаков, СТВ:
И даже мы тут затронули вопрос о том, что есть какие-то нормативы, есть какие-то эксперты, а людям так не надо.
Алена Сырова:
Там есть пункты, которые засекречены.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Уважаемые товарищи, после того, когда этот документ будет принят, он будет обязателен для исполнения. Сейчас идет его обсуждение и поэтому он будет представлен народу, можно вносить изменения. Что касается того, чтобы язык был совершенно простым и понятным каждому, знаете, сфера такая, это же документ юридически значимый. Вы же учились в Академии управления, вы же знаете, что для того, чтобы написать приказ, распоряжение, издать закон, постановление, оно должно иметь однозначное толкование. От чего у нас такое представление, что дубовый язык? Потому что юридические документы предполагают однозначное толкование его, поэтому он непривычен для нашего чтения. Это один из моментов. Есть и другой момент – это, конечно, искусство высказать коротко и ясно. Посмотрите Наполеона «Гражданский кодекс», он написал, что отцом ребенка, рожденного в браке, считается муж. Сто лет прошло, снял с государства ответственность за все эти вещи – как четко сказано. Это тоже большая работа, которую надо проделать для того, чтобы очень четко сформулировать.
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