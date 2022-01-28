Эксперт в сфере безопасности о Послании: у нас конкретные предложения для каждой стороны по сокращению напряжённости

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Из всех моментов, которые были сказаны, я бы выделил три основных. Первое – была дана конкретная совершенно оценка отношений со всеми прилегающими к нам государствами. И сильные вопросы, и проблемные вопросы, которые возникают. Второе – был дан однозначный ответ по поводу того, какими ресурсами мы располагаем и какие понадобятся усилия для того, чтобы наш суверенитет, наше государство поставить на колени. Очевидно, что ущерб, который получат наши оппоненты, будет неприемлемым. Ну и здесь же заодно – будем ли мы воевать на одной территории.

Хочу отметить, что глава государства не только говорил о нашей готовности, но у нас конкретные предложения для каждой стороны по сокращению напряженности, которая происходит. Я полагаю, что весь его доклад по существу совпадал. Его прослушивание совпадает с той фразой, которую он сказал, что наше общество является обществом просвещенных и ответственных людей. Вот наступило то время, когда надо понимать, что происходит, и быть ответственными в этом отношении.

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