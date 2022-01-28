Прямой эфир

Эксперт в сфере безопасности о Послании: у нас конкретные предложения для каждой стороны по сокращению напряжённости

28 января 2022 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальной безопасности во время Послания Президента было уделено особое внимание. Многие эксперты и аналитики в этом усмотрели определенный посыл, который конкретно поясняет актуальную стратегию белорусской военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Своим мнением с нашим телеканалом поделился Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности.  

Эксперт в сфере безопасности о Послании: у нас конкретные предложения для каждой стороны по сокращению напряжённости-1

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Из всех моментов, которые были сказаны, я бы выделил три основных. Первое была дана конкретная совершенно оценка отношений со всеми прилегающими к нам государствами. И сильные вопросы, и проблемные вопросы, которые возникают. Второе был дан однозначный ответ по поводу того, какими ресурсами мы располагаем и какие понадобятся усилия для того, чтобы наш суверенитет, наше государство поставить на колени. Очевидно, что ущерб, который получат наши оппоненты, будет неприемлемым. Ну и здесь же заодно будем ли мы воевать на одной территории. 

Хочу отметить, что глава государства не только говорил о нашей готовности, но у нас конкретные предложения для каждой стороны по сокращению напряженности, которая происходит. Я полагаю, что весь его доклад по существу совпадал. Его прослушивание совпадает с той фразой, которую он сказал, что наше общество является обществом просвещенных и ответственных людей. Вот наступило то время, когда надо понимать, что происходит, и быть ответственными в этом отношении.

Читайте также:  

«Здесь будут сотни тысяч российских войск». Александр Лукашенко рассказал, когда в Беларуси может быть война  

Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим»

Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Ивановский # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части
28 января 2022 14:05

«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части

Могут направить на обучение, назначат стипендию. Как в Жодино служба занятости помогает найти работу?
28 января 2022 13:57

Могут направить на обучение, назначат стипендию. Как в Жодино служба занятости помогает найти работу?

Первая для профилактики заболевания человека. Как создавалась белорусская вакцина от коронавируса и когда она появится?
28 января 2022 13:26

Первая для профилактики заболевания человека. Как создавалась белорусская вакцина от коронавируса и когда она появится?