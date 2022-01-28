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Могут направить на обучение, назначат стипендию. Как в Жодино служба занятости помогает найти работу?

28 января 2022 13:57
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Новости Беларуси. Уровень зарегистрированной безработицы в Минской области составил 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В районах предлагают самые разные варианты трудоустройства. На одного безработного жителя Центрального региона условно приходится почти 30 вакансии. В отделах трудоустройства ждут всех желающих.  

О том, как помогают найти работу в Жодино, узнала наш корреспондент – Юлия Прима.  

Могут направить на обучение, назначат стипендию. Как в Жодино служба занятости помогает найти работу? -1

Татьяна Васильевна Конопацкая – человек на фабрике известный. Хоть и трудоустроилась недавно. Ведь кто как не она перевезет тележки с многотонной готовой продукцией, ткани, фурнитуру. Невозможно сосчитать, сколько таких большегрузных рейсов она делает за смену. Сама Татьяна Васильевна родом из Жодино, учиться уехала в столицу, но после вернулась на малую родину. И работу нашла оперативно.  

Могут направить на обучение, назначат стипендию. Как в Жодино служба занятости помогает найти работу? -4

Татьяна Конопацкая, работница швейного предприятия:   
Хотела поменять работу, обратилась в центр занятости. Они мне предложили профессию лифтера. Я с удовольствием согласилась и довольна  своей профессией. Рада, что вернулась в коллектив. Моя работа соответствует навыкам учения по этой профессии, и я все освоила хорошо.  

Подробности в видеоматериале.  

# Трудоустройство # общество # Юлия Прима # Татьяна Конопацкая # Татьяна Бурак # Татьяна Сморгович # Фотофакт

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