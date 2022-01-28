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«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части

28 января 2022 14:05
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Новости Беларуси. Опасные горки возле проезжей части засыпают песком. Правоохранители напоминают, что спуск на тюбинге в необорудованном месте несет большой риск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части-1

Сотрудники ГАИ инспектируют улицы, где вблизи дорог могут находиться снежные склоны, непредназначенные для катания. Это касается и горок возле парковок. Стражи порядка акцентируют внимание, что для катания нужно выбирать специально оборудованные склоны. А ответственность за детский отдых (в том числе на улице) в большей степени лежит на родителях. Именно они должны объяснять детям правила безопасного поведения.  

«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части-4

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:  
Очень важно, чтобы родители, взрослые контролировали зимний досуг своих детей. Как важно соблюдать меры безопасности при катании, в каких местах кататься, правильно удерживаться на тюбингах. И, безусловно, акцентировали внимание на том, что кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено, а также вблизи железнодорожных переездов и замерзших водоемов.  

«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части-7

В Московском районе с начала 2022 года пострадали два ребенка при неудачном спуске с горки. На улице Маршала Лосика был тяжело травмирован 11-летний мальчик, до этого – 3-летний малыш.  

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко # Фотофакт

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