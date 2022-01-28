«Кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено». В Минске засыпают песком опасные горки возле проезжей части

Новости Беларуси. Опасные горки возле проезжей части засыпают песком. Правоохранители напоминают, что спуск на тюбинге в необорудованном месте несет большой риск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ инспектируют улицы, где вблизи дорог могут находиться снежные склоны, непредназначенные для катания. Это касается и горок возле парковок. Стражи порядка акцентируют внимание, что для катания нужно выбирать специально оборудованные склоны. А ответственность за детский отдых (в том числе на улице) в большей степени лежит на родителях. Именно они должны объяснять детям правила безопасного поведения.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Очень важно, чтобы родители, взрослые контролировали зимний досуг своих детей. Как важно соблюдать меры безопасности при катании, в каких местах кататься, правильно удерживаться на тюбингах. И, безусловно, акцентировали внимание на том, что кататься вблизи автомобильных дорог категорически запрещено, а также вблизи железнодорожных переездов и замерзших водоемов.